"Blonder Engel - dieser Name steht für raffinierte Texte, gewürzt mit einem großen Batzen Selbstironie, serviert mit virtuosem Gitarrenspiel und unbändigem Improvisationstalent", steht in einer Pressemitteilung der Kulturwerkstatt zu lesen. Sie holt den Linzer Künstler am Samstag, 29. April, für ein Gastspiel nach Sulzbach-Rosenberg. Um 20 Uhr steht er auf der Kleinkunstbühne in der historischen Druckerei Seidel am Luitpoldplatz.

"Konzeptkunst und Sitzmusik" nennt der Engel seine kuriosen Darbietungen. "Denn Tanzen ist nicht. Zuhören schon", erklärt er. Was der Blonde Engel auf der Bühne macht, "ist einfach stark, extra-terrestrisch stark: ein exzellenter Gitarrist, ein ausgefuchster Sänger mit wunderbaren Texten, sprachmächtig und intelligent. Sein Spiel auf der Bühne ist hochkonzentriert lässig und riskant, immer überraschend und so schön widerhakig komisch." So weit ein Auszug aus der Laudatio auf den Preisträger des Kabarett-Kaktus 2013.Karten sind erhältlich im Vorverkauf in Sulzbach-Rosenberg bei den Buchhandlungen Volkert und Dorner und in der Tourist-Information/Kulturwerkstatt im Rathaus, in Amberg bei der AZ, im Reisebüro im Bahnhof und in der Tourist-Information am Hallplatz; außerdem online unter www.nt-ticket.de oder www.kulturwerkstatt-online.net. Telefonische Informationen unter 09661/510 110.