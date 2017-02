Kultur Sulzbach-Rosenberg

07.02.2017

Allein der Name verspricht schon einen heißen Abend: Blue Heat. Die vier Instrumentalisten und ihre Sängerin Diana Laden brachten den Seidel-Saal sofort zum Kochen und bald zum Glühen: Der Förderkreis hatte wieder einmal ein großartiges Konzert mit regionalen Musikern organisiert.

Hammondorgel als Rarität



Songs wie "Don't you worry about me", "Ain't no sunshine", "Leave me alone" oder "Teardrops" wurden in dieser sehr eigenen Interpretation zu etwas Unerhörtem, Neuem. Beim letzten Stück gaben die Musiker noch einmal alles - vor allem Schlagzeuger Güven Sevincli. Seine Kollegen überließen ihm das Feld, er spielte ein Solo, das alle Dimensionen sprengte. Nicht nur die Länge war mit rund sieben Minuten rekordverdächtig. Wie berauscht vom Klang seiner Trommeln tanzte Sevincli durch alle Finessen der höchsten Schlagzeugkunst. Der Saal bebte, das Publikum tobte - es war einfach Klasse.

Extra lange Zugabe

Vor anderthalb Jahren waren Blue Heat und Diana Laden schon einmal im Seidel-Saal. Damals war das Publikum restlos begeistert. An diesen Erfolg konnte die Band nahtlos anknüpfen. Blues, Soul und Jazz, mit Leidenschaft zusammengeschmiedet und im Feuer gehärtet, waren das Material für ein großartiges Konzert. Die Musik ging sofort in den Bauch, das Herz und Füße.Früher war sie Standard, heute ist die Hammondorgel eine Rarität. Auf diesem besonderen Schmankerl für Liebhaber spielte Ralf Heilmann nicht nur Melodien, sondern übernahm zugleich gefühlvoll die Bassstimme. Lustvoll zelebrierte er seine Soli. Gitarrist Jürgen Schottenhamml zauberte selbstgenügsam, in sein Instrument versunken. Stephan Greisingers Saxofon war wild, ungezügelt und manchmal akrobatisch.Ausschweifend und lustvoll spielte er ein Solo in "Careless Whisper". Greisinger ist es auch, der viele der Lieder arrangiert und damit der Sängerin Diana Laden den richtigen Rahmen gibt. Sie sang die Lieder nicht einfach, sondern lebte, litt, zelebrierte oder kämpfte sie mit kraftvoller, etwas heiserer Stimme. Auch die leisen Töne waren so intensiv, dass die Zuschauer manchmal eine Gänsehaut überlief.Nach stürmischem Applaus gab es nur eine Zugabe, aber die war extra lang und machte Lust auf mehr. Damit niemand bis zum nächsten Auftritt unter Entzugserscheinungen leidet, gab es die CDs "Start and run" und "Doin' their Thing".