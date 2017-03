Kultur Sulzbach-Rosenberg

06.03.2017

Der erste Sonntag im März ist seit vier Jahren ein besonderer Termin, er ist Museumstag. Vorbei ist da die sonst übliche Ruhe in den einzelnen Gebäudeteilen und Stockwerken: das Stadtmuseum ist voller Menschen. Es lebt! Genauso wollen es die Veranstalter und Akteure haben, um den heutigen Besuchern vom Leben und Arbeiten in früherer Zeit zu berichten.

"Gewinn für die Stadt"

Mehr Vereine

(hka) "So viele Leute bräuchten wir jeden Tag", wünschte sich Bürgermeister Michael Göth bei seinem Besuch im Stadtmuseum, was Museumsleiterin Edith Zimmermann sich nicht so gern vorstellt. Denn die zunehmenden Besucherzahlen beim Museumstag verlangen immense Vorarbeit und Organisation.Die altersmäßig bunt gemischten Besucher kommen nicht nur aus Sulzbach-Rosenberg, sondern zunehmend auch aus dem Umland und bis aus Regensburg und Nürnberg. "Das ist ein Gewinn für unsere Stadt", stellt Tanja Weiß fest, "denn wenn es ihnen gefällt, kommen sie im Sommer wieder". Die Stiber-Märchenerzählerin führt am Museumstag unter anderem durch die Sonderausstellung zum 700. Geburtstag von Kaiser Karl IV. Die historische Gruppe Stiber-Fähnlein ist von Anfang an zuständig für die Organisation des Museumstages. An 19 verschiedenen Stationen wird Leben und Handwerk früherer Zeit demonstriert. Das beginnt schon im Außenbereich des Museums, wo in der "Färberey" in Kesseln auf offenem Feuer Stoffe und Wolle mit Naturfarben gefärbt werden. Ganz ohne Chemie aber mit viel Zeitaufwand. Alte Techniken werden von jungen Frauen verschiedener Gruppen vorgeführt: das Nadelbinden, das an Häkeln erinnert, das Spinnen mit Kreuz- und Kegelspindel und das historische Brettchenweben. Ein gelernter Diplom-Ingenieur stellt ein kostbares Renaissance-Wams vor, vom Material und Schnitt her 100 Prozent original und in jahrelanger Arbeit selber von Hand genäht.In Dampf gehüllt ist teilweise der Raum, in dem das "Bavaricum Brauhaus Rosenberg" aus Wasser, verschiedenen Malzsorten und den alten Getreidesorten Emmer und Dinkel Bier braut. "Acht Stunden kochen, dann abkühlen und sechs Wochen gären muss das Bier", sagt der Bräu, dann kann er es mit seinen Freunden genießen. Werner und Wolfgang vom Rosenberger Krippenweg führen vor, wie in aufwendiger Kleinarbeit Stallmauern oder Ruinen gefertigt und Krippenfiguren bekleidet werden.Die Stiber-Kräuterhexe sitzt inmitten von Gläsern mit Harzen, Wurzeln, Hölzern und Pflanzen und informiert über die Wirkung von Räucherwerk. Und wie alle Jahre gibt es größte Bewunderung für die Künstlerinnen vom Hüttenverein, die Ostereier aufwendig und bunt bemalen.Handwerker und Kunsthandwerker zeigen, wie im Mittelalter Kettenhemden zusammengefügt, gewendete Schuhe aus weichem Rindsleder, oder lederne Würfelbecher mit geprägtem Muster hergestellt wurden. Der historische Verein Dreißigjähriger Krieg/Gernots Gefolge lädt zum Münzen prägen ein, es geht um die Entwicklung des Sterbebildes, um historische Brettspiele, Philatelie und Ahnenforschung. Nicht fehlen dürfen die "Freunde Rosenbergs", die um Unterschriften für ihre Aktion "Rettet den Hochofen und die Hochofen-Plaza" werben. Die Redaktion vom "Rosenbladl" stellt ihr Dorfmagazin vor und die Stiber machen sich stark für den Erhalt des Bergbau-Schaustollens durch Einnahmen aus dem Stollenfest im September und die Gruben-Weihnacht.Vom Morgen bis zum Spätnachmittag stehen die einheimischen und die auswärtigen Akteure den Besuchern zur Verfügung, erklären, demonstrieren und beantworten Fragen und zwar gleichbleibend freundlich. "Diese Gespräche, das Geben und Nehmen, das macht den Tag aus", zieht Tanja Weiß ein Fazit. Was die Veranstalter sich sehr wünschen: Es sollten sich noch mehr Sulzbach-Rosenberger Vereine beteiligen. Sie hoffen auf nächstes Jahr, wenn das fünfjährige Jubiläum gefeiert wird, wieder am ersten Sonntag im März.