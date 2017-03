Kultur Sulzbach-Rosenberg

Virtuose Musik für Cello und Gitarre spielt das Duo Burstein & Legnani am Donnerstag, 16. März, um 20 Uhr in der ehemaligen Synagoge. Zum Vortrag kommen einer Pressemitteilung nach eine spannende Vielfalt aus Klassik und Weltmusik sowie formvollendete Eigenkompositionen.

Im harmonischen Dialog mit den Kulturen verschmelzen Ariana Burstein (Cello) und Roberto Legnani (Gitarre) verschiedene Epochen und Genres. Leidenschaftliche Melodien, pulsierende Rhythmen und alte Stilelemente erklingen in einem kunstvoll neuen Gewand: Musik aus dem maurischen Mittelalter, hinführend ins 21. Jahrhundert, mit fließenden Grenzen zwischen abendländischer, orientalischer, asiatischer und jüdischer Kultur.Der Vorverkauf läuft in Sulzbach-Rosenberg im Tourismusbüro, Buchhandlung Dorner und Buchhandlung Volkert; in Amberg bei Tourist-Information, Reisebüro im Bahnhof, Reisebüro Sonnenklar. An der Abendkasse gibt es Karten ab 19.30 Uhr. Weitere Infos: www.tourneebuero-cunningham.com, 07852/93 30 34.