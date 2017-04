Kultur Sulzbach-Rosenberg

25.04.2017

Sie waren seit ihrem letzten Konzert im Capitol nicht im Winterschlaf, sondern, wie es sich für Cellar Boys eben gehört, im Keller, sprich im Proberaum: Viele neue Lieder präsentierten die "alten Hasen". Rock, Gospel und Blues begeisterten die vielen Fans.

Die Cellar Boys luden zu ihrem Frühjahrskonzert ins Capitol und wie erwartet, bescherte es ihnen ein ausverkauftes Haus. Wer sie bei ihrem Auftritt gesehen hatte, der merkte schnell, dass sie seitdem sehr fleißig waren und viele neue Songs ins Repertoire aufgenommen hatten. Ihrem Stil blieben sie jedoch treu: mehrstimmiger Gesang und zweistimmige Soli, so als würden sie dies schon ewig machen.Thomas Müller und Uli Lommer an den Gitarren, Joachim Gebhardt am Schlagzeug, Konny Sommer am Bass und Keyboarder Matthias Sommer bescherten dem Publikum schon im ersten Teil ein solides Set. Geliefert wurden sowohl Eigenkompositionen als auch Songs von den Bee Gees, Little Feat, Eric Clapton, Thin Lizzy, Ray Charles, Allman Brothers, Doobie Brothers und vielen Größen aus den 60ern und 70ern.Die meisten Lieder werden von den beiden Gitarristen so perfekt gesungen, dass sie bei manchen Passagen sogar ein wenig an einen Chor erinnern, sich von der klassischen Rock-Musik entfernen und so die Bandbreite des Quintetts erweitern. Einen reizvollen Kontrast dazu bildet der etwas rauere Gesang von Schlagzeuger Lurchi Gebhardt, etwa beim "Folsom Prison Blues" von Johnny Cash oder den "Sultans of Swing", die Gitarren-Genie Uli Lommer Beifall auf offener Szene einbrachte bei seiner Interpretation des Knopfler-Hits.Filmreif wie immer der Pfeif-Chor am Ende von Otis Reddings "Sittin' on the dock of the bay" und die Gitarren- bzw. Piano-Soli bei "Jessica" von Thommy Müller und Matthias Sommer. Jedes Lied bekam einen eigenen Stempel aufgedrückt, Rock'n'Roll-Klassiker wie "That's alright, mama" erinnerten mehr an Dire Straits als an Elvis. Nach Verschnaufpause nahm die Maschine im zweiten Teil richtig Fahrt auf: "Layla" von Eric Clapton, "Under my thumb" von den Stones, "Back in the USSR" der Beatles führten zu Klassikern wie "The Weight" von The Band oder "Creepin' in" von Norah Jones. Während das Publikum im ersten Set noch weitgehend auf den Stühlen verharrte, brachen jetzt alle Dämme, die Tanzfläche füllte sich - was auch an der etwas härteren Ausrichtung der Songs lag.Eine Zuhörerin brachte es abschließend auf den Punkt: "Die Band schafft es mit ihrer zeitlosen Musik, dass man sich wieder wie 16 Jahre alt fühlt!" Und dass es den Musikern selbst riesigen Spaß machte, spürte man bei jedem Song, besonders aber in der letzten Zugabe "Dead Flowers" von den Stones. Bald auf ein Neues!