Kultur Sulzbach-Rosenberg

12.04.2017

Sie haben den Winter über fleißig geprobt tief im Keller drunten und viele neue Lieder ins neue Programm aufgenommen: Die Sulzbach-Rosenberger Cellar Boys sind wieder da und werden am 21. April um 20 Uhr (Einlass 19 Uhr) voll Elan die Bühne im Capitol entern. Sie versprechen einen kurzweiligen Abend mit vielen alten Bekannten - Songs wie auch Menschen.

"Alte Hasen - neue Lieder", heißt es auf den Plakaten, und in der Tat handelt es sich bei den fünf Musikern um gute Bekannte: Die beiden besten Gitarristen der Stadt, Thomas Müller und Uli Lommer, ergänzen sich perfekt und nicht nur zweistimmig, am Bass sorgt Senior Konny Sommer für das solide Fundament. Sein Sohn Matthias bedient meisterhaft die Keyboard-Abteilung, und Joachim "Lurchi" Gebhardt legt den nötigen Drive am Schlagzeug vor.Im neu zusammengestellten Frühjahrsprogramm finden sich Songs von Eric Clapton, den Stones, Dire Straits, The Band, Beatles, Norah Jones, Thin Lizzy und Little Feat, aber auch eigene Lieder. Karten gibt es im Vorverkauf in den Buchhandlungen Dorner und Volkert.