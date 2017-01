Kultur Sulzbach-Rosenberg

Am Anfang steht eine Ohrfeige. Diese Ohrfeige verbindet zwei Welten, die so weit voneinander entfernt sind wie Erde und Mars: die Welt der Deutschen und die der Asylbewerber im Ausländeramt. Das ist die Ausgangssituation in Abbas Khiders Roman "Ohrfeige". Der Autor und frisch gekürte Chamisso-Preisträger stellt das Buch im Literaturhaus Oberpfalz vor.

Chamisso-Preis Abbas Khider erhält den mit 15 000 Euro dotierten Adelbert-von-Chamisso-Preis der Robert Bosch Stiftung 2017. Mit diesem Preis wird sein bisheriges Gesamtwerk geehrt. Darin erweise sich Abbas Khider "als sprachsensibler Beobachter der Verzweiflung, Verstörtheit, Wut und Hoffnung junger Männer, die ihre Heimat verlassen müssen und Zuflucht in Europa suchen", lautet die Begründung der Jury. Mit dem Adelbert-von-Chamisso-Preis ehrt die Robert Bosch Stiftung seit 1985 herausragende auf Deutsch schreibende Autoren, deren Werk von einem Kulturwechsel geprägt ist. Die Preisträger verbindet zudem ein außergewöhnlicher, die deutsche Literatur bereichernder Umgang mit Sprache. 2017 wird er zum 33. und letzten Mal verliehen.

Khider erzählt von Karim Mensy, der 2001 aus dem Irak flieht und von den Schleppern in Dachau abgesetzt wird. Eine Odyssee über München, Zirndorf und Bayreuth führt ihn in das beschauliche Niederhofen an der Donau. In diesem fiktiven Universitätsstädtchen verdichtet Khider die Parallelwelt der Flüchtlinge. Er beschreibt das zermürbende Warten auf die Anerkennung, die Tücken des Alltags ohne Geld und ohne Sprachkenntnisse, das Gefühl von Sinnlosigkeit und Versagen. In dieser Situation entwickeln die Flüchtlinge ganz eigene Überlebensstrategien. So haben viele praktisch keine Chance auf Asyl, wenn sie ihre wahren Fluchtgründe angeben. Geben sie sich aber als Homosexuelle aus, sind sie in Sicherheit. Sie können erst einen Deutschkurs besuchen, wenn ihr Antrag anerkannt ist und sie mindestens ein Jahr gearbeitet haben. Aber wie sollen sie ohne Sprachkenntnisse einen Job finden?Die Situation verschärft sich 2003, als Saddam Hussein gestürzt ist. Die Asylanten verlieren ihr Aufenthaltsrecht, können aber in den Schutt und das Chaos ihres Heimatlandes nicht zurückkehren. Karim Mensy heuert also einen Schlepper an, der ihn nach Finnland bringen soll, und will vorher endlich Frau Schulz, seiner Sachbearbeiterin im Ausländeramt, die ganze Wahrheit erzählen. Zum Zuhören zwingt er sie mit der Ohrfeige am Anfang, die dem Buch den Titel gibt."Ohrfeige" ist streckenweise sehr lustig. Der Autor genießt die Komik des Absurden, schwelgt in grotesken Situationen. Das ist kein Zufall, denn er hat sich, wie er sagt, für das Leben entschieden: "Wenn ich über Folter schreibe, will ich die Leser nicht foltern. Ich versuche es mit Leichtigkeit für mich und meine Leser."Auch in diesem Roman wie in seinen drei früheren verarbeitet Khider eigene Erlebnisse, aber, betont er, "Ohrfeige" ist kein Tatsachenbericht. Der Roman ist Literatur, er soll nicht Politik machen oder Politiker bestätigen. Aber in seiner Vielschichtigkeit kann zu vielen Diskussion Anlass geben: Was ist "normal"? Wie gehen wir mit den so völlig unterschiedlichen Selbstverständlichkeiten der verschiedenen Kulturen um? Und schließlich, was ist Heimat?2013 begann Khider mit der Arbeit an "Ohrfeige", zwei Jahre später wurde es plötzlich brandaktuell. Die Besucher im ausverkauften Literaturhaus lauschen deshalb nicht nur aufmerksam Khiders lebendigem Vortrag, sie stellen auch Fragen.