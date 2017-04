Kultur Sulzbach-Rosenberg

07.04.2017

4

0 07.04.2017

Claudia Schwab stammt ursprünglich aus Österreich, ist seit 2014 ständiges Mitglied des charmanten Frauen-Streichtrios "Netnakisum" und lebt als Geigerin, Sängerin und Komponistin seit einigen Jahren in Irland. In ihrer Musik führt sie verschiedene Musikstile auf einzigartige Weise zusammen: traditionell irische, klassische oder indische Musik mit österreichischer, schwedischer und osteuropäischer Volksmusik. Ihr erstes Solo Album "Amber Sands" wurde in den irischen Medien als eines der "musikalischen Highlights des Jahres 2014" gefeiert. Im Frühjahr 2017 erscheint mit "Attic Mornings" ihre zweite CD, mit der sie am Dienstag, 25. April, nach Sulzbach-Rosenberg ins Capitol kommt. Beginn ist um 20 Uhr. Karten gibt's bei der "Amberger Zeitung", bei "Der neue Tag" in Weiden, bei der "Sulzbach-Rosenberger Zeitung", www.nt-ticket.de sowie bei allen NT-Ticket-Vorverkaufsstellen in der Region. Bild: hfz