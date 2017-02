Kultur Sulzbach-Rosenberg

06.02.2017

"Ihr seid schon Sieger", stellte Landrat Richard Reisinger fest, als er die zehn besten Vorleser aus dem Landkreis begrüßte. Und setzte gleich noch einen drauf: "Jetzt kommt die Champions-League!"

Lesen macht Spaß, aber Vorlesen ist manchmal noch viel aufregender. Im Dezember haben die zehn weiterführenden Schulen im Landkreis ihre besten Vorleser gekürt. Im Literaturarchiv traten sie an, den Sieger im Kreisentscheid zu ermitteln. Für ihn lag die Fahrkarte zum Bezirksfinale bereit. Den Wettbewerb richtet alljährlich der Börsenverein des Deutschen Buchhandels aus.Emma Fischer von der Krötensee-Mittelschule in Sulzbach-Rosenberg, Justin Hirschmann Mittelschule Hirschau), Angelina Miles (Mittelschule Vilseck), Fabian Bachmeier (Max-Prechtl-Volksschule Hahnbach), Lena Ruppert (Mittelschule Kümmersbruck), Franziska Schübel (Mittelschule Auerbach), Emely Ehret (Realschule Auerbach), Clemens Groth (Herzog-Christian-August-Gymnasium Sulzbach-Rosenberg), Ronja Henselmann (Walter-Höllerer-Realschule Sulzbach-Rosenberg) und Bastian Leißl (Mittelschule Freudenberg) hatten spannende und lustige Bücher ausgesucht. Daraus trugen sie lebendig und flüssig vor. Bei allen spürte man die Freude am Lesen.Die Jury war mit Reisinger, den Buchhändlern Hannelore Dorner und Ralf Volkert, Patricia Preuß, der Leiterin des Literaturarchivs, Luise Eckert, der Leiterin der Stadtbibliothek, und dem Vertrauensmann im Kreisjugendring, Christian Holl, kompetent besetzt. Sie wählten nach dem ersten Lesedurchgang die fünf Besten aus, die ihr Können in der zweiten Runde an einem unbekannten Text erproben durften.Volkert hatte für Bastian, Clemens, Emely, Franziska und Justin das Buch "Sally Jones - Mord ohne Leiche" von Jakob Wegelius ausgesucht. Jetzt wurden die Unterschiede zwischen den Vorlesern sehr deutlich. Einige stolperten über unbekannten Wörter oder konnten die Spannung nicht überzeugend herausarbeiten.Wieder zog sich die Jury zurück. Vor allem die fünf Finalisten waren sichtlich aufgeregt, als Reisinger allen Kindern gratulierte und ihnen Urkunden und Bücher überreichte. Dann beglückwünschte der Landrat den Kreissieger. Clemens hatte die Jury als bester Vorleser überzeugen können. Er bekam noch einen weiteren Buchpreis.Der Elfjährige kann aber noch mehr erreichen. Zunächst fährt er zum Bezirksentscheid nach Neustadt/Waldnaab. Wenn er dort überzeugt, kann er vielleicht sogar am Landes- oder sogar Bundesfinale teilnehmen. Clemens nimmt's cool: "Ich bin stolz darauf, den Landkreis jetzt im Bezirk zu vertreten. Hoffentlich macht der Bezirksentscheid so viel Spaß wie der Kreiswettbewerb!"