Kultur Sulzbach-Rosenberg

27.02.2017

"Entspannter Franke" nennt er sich und leistet doch Schwerarbeit auf der Bühne. Mit Musik, Gesang und einem Feuerwerk an skurrilen Geschichten, Wortspielen und unglaublicher Komik zog Das Eich im Seidel-Saal eine Show ab, wie sie für den Faschings-Endspurt nicht besser hätte sein können.

Mit Verfallsdatum

Ein bissl gefühlskalt sind wir, können das aber nicht so zeigen. Das Eich über sich und seine fränkischen Landsleute

Er ist zum dritten Mal in der Stadt, und er hat seine Fans. Stefan Eichner aus Kulmbach - Das Eich - beherrscht sein Metier. 2008 hat er mit seiner ersten Solo-Bühnenschau angefangen. Inzwischen ist er 40: "Endlich erwachsen geworden", wie er sagt, und er hat seine vierte. "Jetzt Eicht's" nennt er sie, ein anspruchsvolles Programm, mit dem er durch Deutschland tourt.Rund 120 Auftritte - meist am Wochenende und in drei parallel laufenden Programmen - hat er unter einen Hut zu bringen mit Ehefrau und drei Kindern. Entspannung bringen dann Engagements auf Kreuzfahrtschiffen wie der Aida mit einer Asientour oder nach Grönland im kommenden Juli.Als Hofnarr stürmt Das Eich auf die Bühne, um sich mit seinem Publikum, "dem Hofstaat, fröhlich zu vereinen". Die Narrenkappe wirft er bald zu Boden, den Spiegel aber hält er seinen Gästen vor. Wie man sich "verarschen" lässt, zum Beispiel von Himalaya-Salz mit Verfallsdatum, von einer Internet-Schamanin mit "Fernheilflöte" oder einem angebotenen "Genital-Horoskop". Aufregen kann er sich über irre Begriffe der Jugendsprache oder die zunehmend militante Veganer-Gemeinde. "Wo Leuten, die normal essen, unterstellt wird, den Fleischkonsum zu verherrlichen, da hört's bei mir auf!"Mit zwei Gitarren und dem Piano begleitet Das Eich seine Lieder, erklärt wiederholt sein Frankenland und dessen Menschen. "Ein bissl gefühlskalt sind wir, können das aber nicht so zeigen", spöttelt er, preist aber die "fränkische Eloquenz" und den schwarzen Humor. Seine Ratschläge, mit einer Aldi-Tüte zu Lidl zu gehen oder morgens um fünf mit dem Schneeräumer auf schneefreien Gehwegen zu lärmen, begeistern ebenso wie seine Urlaubserlebnisse auf der Insel Spiekeroog. "Taugt's euch bis jetzt?", fragt er in einem "Zwischenfazit" vor der Pause. Die wird dem Schnell- und Vielredner auch gegönnt. Ein Highlight ist das Lied über Fremdwortspezialisten und deren Ausdrücke, "im Lauf von Jahren zusammengetragen". Da kennt Das Eich "das Steak vom August-Rind", die "karikative Einrichtung" oder den "Pharma-Schinken", die "Osterporöse" oder das "korpulente Frühstück", singt anspruchsvolle Texte mit Augenzwinkern und Ironie. Auch nach dem eigentlichen Programmende will er gern noch ein wenig plaudern mit dem Publikum, lässt sich ein Weizen bringen und zieht noch einmal alle Register, in dem er seinen eigenen Leichenschmaus zelebriert. Die musikalischen Nachrufe seiner Künstlerkollegen Herbert Grönemeyer, Udo Lindenberg und der Prinzen sind hohe Kunst der Parodie."Ihr seid das geilste Publikum", bedankt er sich für den Applaus und verspricht, gern wiederzukommen. Das dürfte Fred Tischler von der Kulturwerkstatt in seiner Programmplanung gleich vorgemerkt haben.