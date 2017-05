Deutsch-französischer Markt in Sulzbach-Rosenberg

25.05.2017

Eine rund 90-köpfige Delegation aus Frankreich weilt im Amberg-Sulzbacher Land, um das 50-jährige Bestehen der Partnerschaft zwischen dem ehemaligen Canton Maintenon und dem Altlandkreis Sulzbach zu feiern. Einer der Höhepunkte ist der deutsch-französische Markt auf dem Luitpoldplatz. Am Samstag um 9.30 Uhr fällt mit dem Anzapfen des ersten Fasses Bier der Startschuss für das Markttreiben.

Landrat Richard Reisinger und Bürgermeister Michael Göth werden diesen Akt stemmen. Die Brauerei Fuchsbeck hat hierfür extra ein Jubiläumsbier gebraut, den Freundschaftstrunk, der am Samstag auf dem Luitpoldplatz erstmals ausgeschenkt wird. Dazu werden unter anderem Bratwürste gegrillt und frische Kücheln zubereitet.Außerdem präsentieren sich auf dem Markt die Gäste aus Frankreich mit Spezialitäten aus ihrer Region, einer Korbmacherin, einem Drechsler und einem Besenbinder. Die Briefmarkenfreunde Sulzbach-Rosenberg, die eine Sonderbriefmarke herausgebracht haben, sowie die Ökomodellregion und viele andere Repräsentanten sind auch dabei. Für Kinder könnten das Schaf und die zwei Lämmer interessant sein. Um musikalische Unterhaltung kümmert sich die Erlboch-Muse. Überall hängen Plakate, die diesen besonderen Markttag ankündigen. Und auch der Einzelhandel mit dem Wirtschafts- und Kulturforum ProSuRo begleitet mit Geschäften in der Innenstadt dieses Ereignis. Passend zum Thema Frankreich hat man sich vorbereitet auf den Besuch aus dem Nachbarland.Ob Souvenirs, Oberpfälzer Spezialitäten oder das breite Warenangebot der Einzelhändler - hier haben die Gäste Gelegenheit, Andenken zu erwerben. Und viele Fähnchen in den Farben Blau-Weiß-Rot schmücken die Schaufenster.