Kultur Sulzbach-Rosenberg

26.02.2017

29

0 26.02.201729

Sie werden nicht älter, nur reifer: Grandios, was die Bettler-Bigband da ablieferte am Faschingssamstag. Ein furioses Konzert im Capitol, und dann noch ein Umgang, der auch die letzten Kräfte forderte.

Die Kulturpreisträger unterstrichen ihren Status eindrucksvoll: mit Klassik, Chorstücken und Oberpfälzer Heimatklängen begeisterten sie am Nachmittag das mit Fans gefüllte Capitol. Von Pippi Langstrumpf über den Blechbüchsen-Marsch bis zur Symphonie mit dem Paukenschlag, vom Trinklied im Winter über den Töpfertanz bis zum "Wampert Gust", nichts blieb unversucht. Die Bauernsfünfer, sowieso Mitglied der BBB-Mannschaft, bewiesen ihre Klasse ebenfalls solo.Nach dieser Riesen-Gaudi kam es aber noch besser: Über die Innenstadt-Gastronomie arbeiteten sich die 15 Musiker zielstrebig bis zum Fuchsbeck und zum Pamler vor, wo aufgeheizte Menschenmassen schon lange auf sie warteten - sie wurden nicht enttäuscht: Der Königsjodler erklang schaurig, die Seefahrt ging nach Bombay und durch den Panama, und in das gesungene Fazit "Erstaunlich, dass es die Bettler-Band noch gibt" stimmten alle ein.Schließlich besteht die Band erst 43 Jahre, der Altersdurchschnitt ist aber immer noch zweistellig. Da sind schon noch einige Umgangs-Jahre drin. Aber jetzt ist erst mal ein Jahr Ruhe in der Stadt.