03.04.2017

"Begegnungen mit Spanien" hat der Pianist Andreas Weimer seine neue CD-Produktion betitelt. Im Konzertsaal der Berufsfachschule für Musik in Sulzbach-Rosenberg stellt er sie am Donnerstag, 6. April, um 19.30 Uhr vor. Seit 2001 ist er als Dozent für Klavier an der Berufsfachschule tätig. Der Eintritt zu diesem Klavierabend, den der Pianist selbst moderieren wird, ist frei.

Seine "Begegnungen mit Spanien" bergen manche Überraschung, zum Beispiel Chopins Bolero, das spanische Ständchen von Xaver Scharwenka oder die Welt-Ersteinspielung der Fantasie über die "Spanische Stunde" von Maurice Ravel. Aber auch Altbekanntes fehlt nicht, so etwa Debussys Abend in Granada und eine Auswahl der Sonaten von Scarlatti. Den furiosen Abschluss bildet die virtuose Rhapsodie Espagnol von Franz Liszt.Für alle, die schon jetzt das Fernweh packt oder die ganz einfach einen der besten Pianisten der Region und ein Mitglied der Bamberger Symphoniker hören wollen, ist dieser Abend wie geschaffen. Zur Musik werden großformatige Fotoprojektionen zu sehen sein, die den Klängen als Kulisse dienen. Gemacht hat sie der Regensburger Fotograf Thomas Widmann auf seinen vielen Reisen quer durch die iberische Halbinsel.Andreas Weimer studierte in Frankfurt am Main und Houston, Texas, bei Angelika Nebel, Andreas Meyer-Hermann und Robert Roux. Er besuchte Meisterkurse bei Vitaly Margulis, Menahem Pressler und Leonhard Hokanson. Er spielt seit 1996 als Orchesterpianist bei den Bamberger Symphonikern und war in dieser Funktion bereits zu Gast auf vielen großen Konzertbühnen der Welt von Wien bis New York.