Kultur Sulzbach-Rosenberg

03.02.2017

3

0 03.02.2017

Wieder mal volle Hütte im "gestern": Nach einem rockigen Start in die Konzertsaison 2017 mit Steely Five aus Weiden hatten jetzt alle keltisch angehauchten Gemüter und Fans des irisch-schottischen Folk ihren großen Abend.

Programm Hören und sehen lassen kann sich auch das Angebot des "gestern" im Februar: Am 11. 2. spielen die Hellabama Honky Tonks ihren niederbayerischen High-Octane-Rockabilly, am 18. Februar kommen Loco Motion mit ihrem letzten Konzert und am 25. die Cruel Cats, vier ausgebuffte Rockabilly-Jünger aus dem Raum Roding. (rlö)

Die Viererbande Jack's Heroes schlug einmal mehr auf im ehemaligen MH-Zentralbüro, sie überließ aber das musikalische Intro einer aus Kötzting angereisten Truppe. Die Caledonian Dragons marschierten auf mit "pipes and drums", und vom ersten Ton an fühlte man sich versetzt in die schottischen Highlands. Neben einigen populären Dudelsack-Ohrwürmern begeisterten die Dragons, natürlich alle im Outfit des echten schottischen Ureinwohners gewandet, auch mit traditionellen Melodien und Militärmusik der Highland-Clans wie den alten 2/4-Märschen. Ohne Frage eine exotische Premiere im "gestern".Alte Bekannte in der Rosenberger Musikkneipe hingegen sind Jack's Heroes, die den irischen Part des Abends übernahmen. Chris als Frontmann (guit/voc) quasselte sich wieder mit lässigem Charme durchs Programm, instrumental gestützt von Tom (guit/tin whistle/voc), dem schönen Gonzo (Schlagzeug/Harmmonika/voc) und dem unverwüstlichen Teufelsgeiger Edi. Sie spannten einen hinreißenden Bogen von rauen Kneipenliedern über romantische Balladen und irische Heimweh-Songs bis hin zu überzeugend arrangierten Eigenkompositionen und hatten ihr mitsingendes und klatschendes Publikum wie immer schnell "im Sack".