Kultur Sulzbach-Rosenberg

04.01.2017

21

0 04.01.201721

Pop mit legendären Soulstimmen der Oberpfalz: "D'Raith-Schwestern und da Blaimer" gastieren am Freitag , 27. Januar, ab 20 Uhr in der Berufsfachschule für Musik in Sulzbach-Rosenberg.

In ihrem Bühnenprogramm "Hart, aber herzlich" präsentieren sie menschliche Geschichten, Songs zum Lachen, Mitfühlen und Nachdenken. Unbeugsam wie eh und je orientieren sich die Raith-Schwestern nicht am seichten Mainstream, um zu gefallen, sondern schöpfen die Musik aus dem Herzen, denn nur so, sagen sie, kann man sich in die Herzen der Menschen spielen. Karten für das Gastspiel gibt es bei allen NT-Ticket-Vorverkaufsstellen sowie online auf www.nt-ticket.de