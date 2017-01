Kultur Sulzbach-Rosenberg

19.01.2017

Zum 170. Mal trafen sich die Mitglieder des Gesang- und Orchestervereins zur Jahreshauptversammlung. Diese eröffneten sie mit einem Lied, dessen Titel auf sie nicht zutrifft.

Ständchen nach Wunsch

Neuwahlen Gesang- und Orchesterverein



Vorsitzende: Helga Heger



Stellvertreterin: Helga Scherupp



Schriftführerin: Christine Sommer Stellvertreterin: Anna Naumovic



Kassenwartin: Maria Specht



Notenwartin: Annemarie Strobel



Beisitzerin Sopran: Else Förster Beisitzerin Alt: Helga Scherupp Beisitzerin passive Mitglieder: Margarete Chwistek



Kassenprüferinnen: Elfriede Fuchs und Lina Keck .

Trotz des rauen Winterwetters verzeichnete die Vorsitzende Helga Heger erfreut einen guten Besuch. "Viele verachten die edele Musik", sang der Chor zur musikalischen Begrüßung.Trotz des steigenden Altersdurchschnitts und einiger Todesfälle - 2016 starben die langjährigen Mitglieder Erich Miksch, Marga Wendel und Alfred Kliegel - sei der Verein sehr lebendig geblieben. Darüber berichtete die Schriftführerin Christine Sommer. In 33 Proben habe es die junge Chorleiterin Andrea Eichenseer verstanden, die Freude am Singen zu erhalten und zu fördern.Singen sei Labsal für Geist und Seele, diene der Gesundheit und fördere die Kommunikation. Der Sulzbach-Rosenberger Verein widme sich mehr oder weniger bekannten Volksliedern, Kanons, jahreszeitlich passenden Stücken, aber auch alten Schlagern und Werken junger Komponisten aus Deutschland und anderen europäischen Ländern. Neben der Musik sorgt auch die Geselligkeit für einen guten Zusammenhalt im Chor. Jeder runde Geburtstag wird mit einem Ständchen nach Wunsch und einem ganz persönlichen Geburtstagsgedicht gefeiert. Besonders beliebt ist die maskierte Singstunde im Fasching. Das Ferienprogramm in der Sommerpause bietet Gelegenheit, sich an den verschiedensten Orten zu treffen und die Gastronomie in und um Sulzbach zu genießen. Jedes Jahr gehört auch der Auftritt in einem Altenheim zur festen Gewohnheit. Im Dezember ist der festliche Ausklang Höhepunkt im Sängerjahr.Die Chorleiterin lobte die Bereitschaft der Sängerinnen, sich immer wieder auf Neues einzulassen und bat um einen weiterhin guten Besuch der Proben. Aus den Neuwahlen ging zum großen Teil die altbewährte Vorstandschaft hervor.