Kultur Sulzbach-Rosenberg

14.03.2017

14.03.2017

Eine blaue Harfe. Es ist eben nicht das Hellblau der bayerischen Flagge. Damit ist die Richtung des Konzerts schon klar: Eberwein spielt im Seidel-Saal Musik, die in der niederbayerischen Volksmusik wurzelt, aber weit darüber hinausweist.

Natürlich Klarinette. Gitarre, Flügelhorn, Kontrabass und ein bisschen Perkussion, warum nicht. Aber Volksmusik mit Harfe? Die Besetzung von Eberwein sprengt den Rahmen der typischen Folklore, ihre Musik erst recht. Da zitiert ein Zwiefacher fröhlich ein Kinderlied, ein anderer wechselt den Dreher nicht mit einem Walzerrhythmus, sondern einem intellektuellen 5/4-Takt. Die Gstanzln kommen als Blues daher, und "Darf's ein bisschen mehr sein" über die Erfahrungen beim Metzger ist ein fetziger Rock'n'Roll. Immer, wenn die Zuhörer anfangen wollten zu schunkeln, wechselten die Musiker in einen anderen Rhythmus, und das Publikum hätte karibisch-sinnlich mit den Hüften wiegen müssen.Die meisten Stücke für die Band schreibt Marlene Eberwein, die, wie der Name vermuten lässt, enge verwandtschaftliche Beziehungen in die Herzogstadt hat. Sie spielte mit Gefühl und Virtuosität die blaue Harfe, die bei vielen Stücken im Mittelpunkt steht. Matthias Klimmer wechselte je nach Bedarf zwischen Klarinette und Gitarre.Das rhythmische Fundament steuerten Kontrabassist Max Seefelder und Stefan Lang bei, der eine Vielzahl von Schlaginstrumenten mitgebracht hatte, damit aber sehr dezent im Hintergrund blieb und nur pfiffige Akzente setzte. Immer wieder, auch mehrmals in einem Stück, legte er aber die Stöcke beiseite und spielte prächtig auf dem Flügelhorn.Volksmusik ist das, was das Volk spielt und singt. Volk gibt es überall auf der Welt, deshalb muss auch Volksmusik keine engen Grenzen einhalten. Die Bayerwaldhymne "Mia san vom Woid dahoam" schielte in die Karibik, "Kleiner Mann in Paris" kam als Musettewalzer daher.Die Texte blieben dabei aber immer bodenständig wie beim schwungvollen "Hopfenreißer" oder dem Zwiefachen "Wasserschnolz'n", einer Liebeserklärung an die Brotsuppe. Eberwein spielten mit Leichtigkeit und Heiterkeit, lustvoll und mit Humor. Herzzerreißend tragikomisch war das Couplet "Wenn mer koi Geld hat und is net schee", das Seefelder auf der Mundharmonika spielte. Da blieb kein Auge trocken.Auch wenn beim Namen Eberwein viele in Sulzbach-Rosenberg an Helles oder Pils denken, war dieses Konzert keineswegs bierernst. Vielmehr bot die niederbayerische Gruppe Volksmusik mit Augenzwinkern, auf hohem Niveau, dabei aber mit fester Bodenhaftung. Vor der Bühne war Platz zum Tanzen, aber die Besucher blieben lieber auf ihren Stühlen sitzen und hörten zu. Mitsingen mochten sie aber gern.Nach kräftigem Applaus spielten Eberwein noch einen schwungvollen Klezmer, der das begeisterte Publikum auf dem Heimweg begleitete.