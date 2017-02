Kultur Sulzbach-Rosenberg

01.02.2017

Das "Minguet Quartett" - gegründet 1988 - zählt heute zu den international gefragtesten Streichquartetten und gastiert in allen großen Konzertsälen der Welt. Namenspatron ist Pablo Minguet, ein spanischer Philosoph des 18. Jahrhunderts, der sich in seinen Schriften darum bemühte, dem breiten Volk Zugang zu den Schönen Künsten zu verschaffen - für das "Minguet Quartett" ist dieser Gedanke künstlerisches Programm.

Das Ensemble konzentriert sich auf die klassisch-romantische Literatur und die Musik der Moderne gleichermaßen und engagiert sich durch zahlreiche Uraufführungen für Kompositionen des 21. Jahrhunderts. 2010 wurde das "Minguet-Quartett" mit dem begehrten ECHO-Klassik ausgezeichnet. Am Mittwoch, 15. Februar, spielt das "Minguet Quartett" in Sulzbach-Rosenberg im Konzertsaal der Staatlichen Berufsschule (Neumarkter Straße 10). Auf dem Programm stehen Mozarts "Streichquartett KV 42", György Ligetis Streichquartett Nr. 1 "métarmophoses nocturnes" und Robert Schumanns "Streichquartett op. 41, Nr .3".Karten gibt's bei der "Amberger Zeitung", bei "Der neue Tag" in Weiden, "Sulzbach-Rosenberger Zeitung", auf www.nt-ticket.de sowie bei allen NT-Ticket-Vorverkaufsstellen. Bild: hfz