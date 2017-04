Electrified Groove Orchestra trifft Edda B. im Gestern

Kultur Sulzbach-Rosenberg

28.04.2017

4

0 28.04.2017

Elektronische Beats, knackige Rockgitarren, jazzige Akkorde und Synthesizer-Klangwelten verbindet das Electrified Groove Orchestra (Bild). Die Formation aus dem Raum Amberg-Sulzbach spielt am Samstag, 6. Mai, in der Musikkneipe Gestern im früheren Zentralbüro der Maxhütte, Hauptstraße 51. Martin Gruber (Gitarre, Groovebox), Axel Stieber (Gitarre, Bass) und Andreas Gruber (Keyboards) präsentieren die durchweg instrumentalen Stücke ihrer selbstproduzierten CD "EGO-trip". Der Abend beginnt um 20.30 Uhr mit einem Auftritt von Edda B., einer Szenegröße in Nürnberg und Fürth. Sie machen Musik ohne Gitarre. Namensgeberin Edda B. singt und wechselt zwischen Bass, Keyboard, Caisa und Percussion. Den anderen beiden Tieftönern entlocken Axel Stieber und Freddi Rösler die faszinierendsten Klänge. Zu Gehör kommen eigene Songs und Interpretationen bekannter und weniger bekannter Fremdkompositionen. Wie die Bandmitglieder sagen: Zappa ohne Orchester. Bild: exb