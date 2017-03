Kultur Sulzbach-Rosenberg

14.03.2017

21

0 14.03.201721

Die Iren feiern am Freitag den St.-Patrick's-Day. Der heilige Patrick ist der Nationalheilige aller Iren, und der 17. März ist in Irland und einigen Überseegebieten ein gesetzlicher Feiertag. Für das Team der Rosenberger Kultkneipe "Gestern" Grund genug, zu einer großen St.-Patrick's-Day-Feier (Einlass 19 Uhr) einzuladen.

Irische Kneipenkultur

Ab 20 Uhr spielt die Band "Éire music", deren Repertoire auf der Grünen Insel wurzelt. Für den leiblichen Genuss gibt's von der Bäckerei Fischer Snacks mit irischem Soda-Brot. Gebraut mit dem Feuer des Rosenberger Drachens, hat das Rosenberger Brauhaus Kalkbrenner schon vor Wochen ein geschmackliches Kunstwerk, eine Reminiszenz eines dunklen Stout-Bieres, in den Lagertank gefüllt. In Anlehnung an die Heimat und mit einem kleinen Wink in Richtung einer weltbekannten Brauerei in Irland hat es den Namen Roseness erhalten. Mit zunehmendem Genuss soll es sogar die Aussprache der irischen Mundart erleichtern. Und fast könnte es sich im Alkoholgehalt mit unseren Starkbieren messen.Die Farbe Grün wird am Freitag im "Gestern" vorherrschen. Die Gäste werden gebeten, wenigstens ein grünes Kleidungsstück zu tragen. Es gibt da nämlich so einen Brauch, und wer sich nicht daran hält, darf gezwickt werden. Auf alle Fälle dürfte es ein ereignisreicher und lustiger Abend werden. Augenzwinkernd meint der Veranstalter, dass "man so Europa vereinen kann".Seefahrt, Krieg, Abenteuer und die Liebe: Das ist der Stoff, aus dem die traditionelle irische Musik gemacht ist. "Éire Music" spielt sie mit Hingabe und Leidenschaft. Von rauen Songs bis hin zu sanft melancholischen Balladen reicht das Programm. Musik von Galway bis Killarney, von Cork bis Dublin - wer diese Musik kennt, hat sie meist auch lieben gelernt. Und oft verbindet man mit diesen Liedern die ausgeprägte irische Kneipenkultur: Guinness, Musik und Feiern! "Seven drunken nights" erzählt von einem Mann, der sich dem verschrieben hat.Viele irische Lieder wie "Staten Island" oder "Go to sea no more" kommen noch aus der Zeit, als die Iren als große Seefahrer auf den Weltmeeren unterwegs waren. "Whiskey in the Jar" ist sicher eines der bekanntesten irischen Lieder und darf im Programm von "Éire Music" nicht fehlen. Und letztendlich geht es nicht nur um schnelle und laute Lieder: mit einfühlsamen Liebesliedern ("Rose of Allendale", "Fine as Fine Can Be") werden auch sanftere Töne angeschlagen.Die drei Musiker mit ausgeprägter Liebe zu Irland - das sind Anita Kinscher (guit., voc.), Sam Stadler (harp, voc.) und Holger Herrmann (guit., voc.) - gehen von Bord, um für ihr geneigtes Publikum zu spielen. Der Eintritt kostet 8 Euro. Karten gibt es ab sofort bei Heidtmann Zentrale mit Herz in Rosenberg oder an der Abendkasse.