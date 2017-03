Kultur Sulzbach-Rosenberg

21.03.2017

Proppenvoll präsentierte sich das "gestern" im ehemaligen MH-Zentralbüro. Das bedeutete zwangsläufig Tuchfühlung für die Irland-Fans, darunter sogar waschechte Iren und Schotten, die allesamt beste Laune mitgebracht hatten.

Riesen-Echo

Wildes Seemannsgarn

Just married: Irisches Kleeblatt und Rosenberger Rose vollzogen unverkennbar eine echte Liebesheirat, als in der Kultkneipe "gestern" zum ersten Mal der irische "St. Patricks Day" ausgerufen wurde. Pechschwarz funkelte das "Roseness", das erste Bier nach irischer Art aus einem Rosenberger Sudkessel, in den Gläsern. Das Irish Green dazu lieferten die Klamotten der Gäste (mindestens ein grünes Kleidungsteil war Pflicht).Über allem wogte der Klangteppich irischer Folkmusic in schillernden Regenbogenfarben, fantastisch rübergebracht von "Eire Music". Zum Niederknien schön! Kneipen-Wirt Rainer Reichl, Sepp Lösch von der IG "Freunde Rosenbergs" und die Redaktion "Rosenbladl" waren sichtlich überwältigt vom Echo, das die Einladung zum ersten "St. Patricks Day" in Rosenberg gefunden hatte. Ein Ergebnis, das sie sich nur mit Jahrtausende zurück reichenden "verwandtschaftlichen Beziehungen" erklären konnten.Denn es seien bekanntlich Kelten gewesen, die schon in der Eisenzeit auf dem Schlossberg ihre Schmelzöfen schürten (durch archäologische Funde belegt), und es seien ebenso Kelten, die damals wie heute die grüne Insel im Atlantik bevölkern.Damit war alles gesagt, den Rest übernahmen die herrlichen Songs und Balladen aus der irischen Musikkultur, mitreißend interpretiert von "Eire Music", dem Trio mit Anita Kinscher, Sam Stadler und Holger Herrmann. Ihre Auswahl schöpfte aus dem gigantischen Repertoire irischer Kneipenlieder, Streitgesänge, Liebeshymnen ans herrliche Land und die schönen Mädchen.Songs voller Auswandererwehmut und Seemannsgarn - vom "Wild Rover" über die Dubliner Fischhändlerin "Molly Malone" bis zu "Leaving of Liverpool" blieben fast keine Wünsche offen.Ein Übriges zur kernigen Pub-Atmosphäre taten das schon zitierte ungemein süffige "Roseness" aus dem Rosenberger Brauhaus Stefan Kalkbrenner und herzhaft belegte Soda-Sandwiches aus der Fischer-Backstube. Auch Irish Coffee und Whiskey in Variationen fanden dankbare Abnehmer. Alles in allem eine Liebeserklärung an irische Lebensfreude, die nach Wiederholung förmlich schreit.