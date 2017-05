Kultur Sulzbach-Rosenberg

22.05.2017

"Ich bin der Weinstock - ihr seid die Reben" - unter diesem Thema stand die Erstkommunion der Pfarrei St. Marien Sulzbach. 32 Kommunionkinder waren eingeladen, das Wort Gottes zu hören und zum ersten Mal das Brot des Lebens zu empfangen.

Die Kinder hatten schon Wochen vorher eine erlebnisreiche Zeit. Die Katechetinnen und Tischmütter unter Leitung der Gemeindereferentin Maria Witt, begleiteten die Kinder durch gemeinsame Tischrunden, einen Gemeinschaftstag sowie nach der ersten Beichte mit einem kleinen Beichtfest auf ihrem Weg. Nach dem großen Einzug mit zahlreichen Ministranten und Gemeindereferentin Maria Witt in die festlich geschmückte Kirche zelebrierten Dekan Walter Hellauer, Kaplan Daniel Fenk und Diakon Florian Fronhöfer den feierlichen Gottesdienst. Musikalisch gestaltet wurde die Kommunionfeier vom Kirchenchor und Kinderchor St. Marien unter Leitung von Steffen Kordmann und den Blechbläsern St. Marien, unter der Leitung von Maria Boßle.In die Eucharistiefeier wurden die Kinder aktiv mit einbezogen. Sie trugen die Kyrie-Rufe und Fürbitten vor und brachten zur Gabenbereitung Brot und Wein zum Altar. Gedanken zur Kommunion kamen schon in der Lesung und im Evangelium. Dekan Walter Hellauer zeigte anhand des Bildes "Weinstock mit Reben", das die Kommunionkinder angefertigt hatten, auf, wie wichtig es ist, dass die Reben mit dem Weinstock verbunden bleiben.An die Eltern und Verwandten richtete Walter Hellauer den Wunsch, dass sie ihren Kindern die Möglichkeit geben, lebendige Trauben, lebendige Reben am Weinstock Jesu Christi zu bleiben. Dass sie einen Halt haben in ihren Leben, dass sie wissen: Jesus Christus ist bei mir, er beschützt mich und begleitet mich, ich brauche nichts auf dieser Welt zu fürchten, denn er ist stärker als alles. In einem Kreis um den Altar durften die Kinder dem Geschehen der heiligen Wandlung ganz nahe sein.Ein Höhepunkt und ein intensives Erlebnis für die Kommunionkinder war es, als sie zum ersten Mal die heilige Kommunion, den Leib des Herrn empfangen durften. Anschließend wurde das Dankgebet "O mein Heiland, großer König, du bist bei mir eingekehrt" gesprochen. Dekan Walter Hellauer dankte Musikern, Chor und allen, die diese Feier mitgestaltet hatten. Er lud alle zur Dankandacht am Nachmittag ein. Nach dem Segen und dem Danklied "Großer Gott wir loben dich" folgte der feierliche Auszug.