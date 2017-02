Kultur Sulzbach-Rosenberg

Knappnesia-Präsident Chris Kellner wirkt ruhig, obwohl vier echte Faschingsknaller unmittelbar bevorstehen. Wie er im SRZ-Gespräch erwähnt, steigt am Samstag, 25. Februar, die große Prunksitzung im Wagnersaal. Dabei dürfen sich die Besucher neben dem Showprogramm der FGK, auf den Patenverein Blau-Rot Unterasbach, Boogie-Woogie mit Quickfeet, den Spielmannszug St. Georg, Kabarettist Sven Bach ("Der Franke") und das Ballettstudio Rommi Schötz freuen. Ohne Pause folgt für die organisierten Narren die Teilnahme am Hahnbacher Faschingszug am Sonntag. Der Rosenmontag steht dann ganz im Zeichen der Mega-Party am Luitpoldplatz. "Wir haben wieder ein starkes Kinderprogramm ab 15 Uhr mit Clowni Ingrid und DJane Hot sowie ab 19 Uhr die Liveband Sakrisch. Zur After-Party geht's dann in den Hexenkeller", freut sich Kellner auf Fasching pur. Durchhaltevermögen ist dann bei den Knappnesianern angesagt, da für sie am Faschingsdienstag ab 19 Uhr der Kehraus im Capitol mit Prinzenbegräbnis im Kalender steht. Dazu spielt "Let's dance" auf. "Nach vielen Tränen für Prinz Fasching werden wir die närrische Session am Aschermittwoch mit dem Fischzug beschließen. Dazu starten wir um 14 Uhr an der Fürstenquelle im Bochviertel", weiß der Präsident. Danach steuert der "schwarze Zug" schweigend sechs Gaststätten an, um mit marinierten Heringen und kühlen Getränken dem Fasching letztmals ehrend zu gedenken.