Kultur Sulzbach-Rosenberg

05.02.2017

5

0 05.02.2017

Die Atmosphäre von New Orleans und die Niederungen der Gesellschaft - beides findet sich vereint im Kulturprogramm für den Februar: Zydeco Annie sorgt für heißen Sound, der Komiker "Das Eich" für skurrile Aktionen. Der Kartenvorverkauf läuft.

Entspannter Export

Vorverkauf läuft

Vorschau Im März läuft das "Festival moderner Volxmusik" mit folgenden Akteuren:



3. März: Flez Orange



10. März: Eberwein



24. März: Blecherne Sait'n



31. März: Bairisch-Diatonischer Jodelwahnsinn.

Freitag, 10. Februar, um 20 Uhr ist es soweit: Die Kleinkunstbühne Historische Druckerei Seidel bietet Platz für Zydoco Annie & Swamp Cats , die den Geist von New Orleans präsentieren. Die Südstaaten-Metropole, direkt am Mississippi gelegen, ein wahrhaft einzigartiger Schmelztiegel verschiedener Kulturen, Kochkünsten und Musikstile, wird noch immer als die Wiege des Jazz bezeichnet. So vielfältig wie in New Orleans die Kulturen und Geschichten, so vielseitig ist die Band. Sie versteht es in ihrer Einzigartigkeit, die eigenen Wurzeln mit dem "Big Easy" zu verknüpfen, die eigene Vergangenheit in der Musik der Kreolen widerspiegeln zu lassen. Von der Traurigkeit über das Abschiednehmen hin zu Bewunderung und Ausgelassenheit, von der Einsamkeit und der Sehnsucht bis zum geselligen Beisammensein beim Mardi Gras. Begeisterung und Lebensfreude aus Louisiana.Es spielen Anja Baldauf (accordion, one-row, piano, melodion, vocal), Rolf Bergér (vocal, guitar, bouzouki, percussions), Titus Waldenfels (guitar, mandolin, lap steel, violin), Gabriel McCaslin (violin, guitar, double bass, vocal), Stefan Baldauf (drums, percussions, vocal)."Jetzt Eicht's!", heißt das neue Programm: Frankens entspanntester Exportschlager ist wieder da. Das Eich holt zu seinem mittlerweile vierten abendfüllenden Rundumschlag aus. Was macht der Mensch, wenn ihm langweilig ist? Ihm fällt nur noch Blödsinn ein. Anders sei es nicht zu erklären, dass Brüssels Sesselfurzer nun Doppelschlitztoaster verbieten, Eltern ihre Kinder "Herakles" nennen und einigen Zeitgenossen plötzlich die Geschlechter abschaffen wollen, da es diese ihren eigenen Forschungen zufolge eigentlich gar nicht gibt.Am 24. Februar um 20 Uhr steht das Eich mit komplett neuem Material auf den Bühnenbrettern der Druckerei Seidel: Ein Abend mit reichlich Liedern, Geschichten und skurrilen Aktionen - eben 100 Prozent Eich.Karten gibt es in Sulzbach-Rosenberg bei Buchhandlungen Volkert und Dorner, Tourist-Info/Kulturwerkstatt im Rathaus, in Amberg bei AZ, Reisebüro im Bahnhof, Tourist-Information Hallplatz.. Online www.nt-ticket.de, www.kulturwerkstatt-online.net. Info: 09661/510-110.