23.12.2016

Zwei Blockflöten, eine Violine und 2700 Pfeifen erklingen am Silvesterabend ab 20 Uhr in der Sulzbach-Rosenberger Christuskirche. Zusammen mit dem Ensemble "La Civetta gioiosa" spielt Dekanatskantor Gerd Hennecke festliche und virtuose Musik zum Jahreswechsel. Ausführende Künstler sind die Blockflötistinnen Elke Theil und Inge Marg sowie Adam Lord an der Barockvioline. Die große Schmid-Weigle-Orgel lässt der Organist Gerd Hennecke wie gewohnt in allen Klangfarben dazu erklingen. Karten gibt es bei allen NT-Ticket-Vorverkaufsstellen sowie auf www.nt-ticket.de. Bild: hfz