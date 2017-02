Kultur Sulzbach-Rosenberg

16.02.2017

16.02.2017

Fasching

AmbergWeiberfasching bis zum Abwinken: Club Lavida (ehemaliges Habana), Georgenstraße 54; Donnerstag, 23. Februar, 21 Uhr. Party parallel zur Hexennacht bis in die frühen Morgenstunden. Mit DJ Chicken. Eintritt: 4 Euro. Einlass ab 18 Jahren.Fensterbach/HöglingWeiberfasching: Gasthaus Hellerbrand, St.-Margaret-Straße 26; Donnerstag, 23. Februar, 20 Uhr. Musik von den "Tropics". Lustige Einlagen. Masken erwünscht. Eintritt: 5 Euro.PleysteinFaschingsball: Bachofnersaal, Marktplatz; Samstag, 18. Februar, 20.30 Uhr. Mit der Partyband "Irgendwie und Sowieso", Auftritten des Prinzenpaares, der Garden und des Hofstaats sowie von "Public Surprise" aus Waidhaus. Einlass ab 19 Uhr.WaldthurnFeuerwehrfasching: "Wirtsheiner" (Spielberg), Spielberg 2; Freitag, 17. Februar, 20 Uhr. Musik: "Holzstousboum".Pfarrfasching: Lobkowitzschloss, Vohenstraußer Straße; Samstag, 18. Februar, 19.30 Uhr. Motto und Musik: "70er und 80er Jahre". Verschiedene Showeinlagen. Eintritt frei.FesteLuhe-WildenauZoiglabend: Torstüberl, Marktplatz 11; Samstag, 18. Februar, 17 Uhr. Mit Musik (19 Uhr) von Jochen (Steirische/Quetschn).Freizeit & FamilieSchmidmühlenHochzeitsmesse: Hammerschloss, Hammerstraße 30; Sonntag, 19. Februar, 13 Uhr. Mit 20 Ausstellern. Brautmodenschauen um 14 und 15.30 Uhr.FührungenFalkenbergBurg Falkenberg: Burg Falkenberg, Burg 1; Sonntag, 19. Februar. Burgführungen mit Besuch des Museums Friedrich-Werner Graf von der Schulenburg jeweils am Sonntag um 14 und 15.30 Uhr. Eintritt frei, Spenden erwünscht. Außerhalb dieser Öffnungszeiten können auch individuelle Führungen von Gruppen ab zehn Personen vereinbart werden unter (09637) 9 29 94 50.FlossenbürgÖffentliche Führung: KZ-Gedenkstätte, Gedächtnisallee 5-7; Samstag, 18. Februar. Jeweils sonntags um 14 Uhr. Rundgang über das historische Gelände und durch die Ausstellung "Konzentrationslager Flossenbürg 1938-1945".LesungenAmbergVilsgeist Paul: Buchhandlung Carl Mayr, Ecke Schrannenplatz/Weinstraße; Freitag, 17. Februar, 19.30 Uhr. Nach dem großen Erfolg von "Das verräterische Herz und andere Erzählungen von der Vils" gibt es wieder Neues von Paul dem Vilsgeist. Autor Jörg Fischer wird an diesem Abend, neben einer bisher nicht vorgestellten Erzählung, auch aus seinem erfolgreichen Buch selbst lesen.Sulzbach-Rosenberg"MärchenRock": Schulmuseum, Schlossbergweg 10a; Freitag, 17. Februar, 20 Uhr. Sabine Kreiner erzählt Märchen von Sternen und Stäuben & Röcken und Hosen. Märchenprogramm für Erwachsene mit Rock- und Folkmusik. Sabine Kreiner (Erzählerin/Gesang) und Reiner Wild (Gitarre/Gesang). Eintritt: 9 Euro.VorträgeHohenburgOrden und Klöster: Pfarrheim, Marktplatz 12; Sonntag, 19. Februar, 19.30 Uhr. Referent: Heimatpflegerin Ines Kämmler. Zeitreise durch die Geschichte - von den ersten Ordensgründern über die mächtigen Klöster des Mittelalters bis hin zum Mönchtum der Neuzeit.SchwandorfVortrag und Gespräch mit Dr. Yael Adler: Buchhandlung Rupprecht, Friedrich-Ebert-Straße 16; Mittwoch, 22. Februar, 20 Uhr. Die Haut ist wie eine Leinwand,auf der die Geschichten aus unserem Inneren sichtbar werden. Yael Adler nimmt unsere Haut unter die Lupe und erzählt alles,was wir über sie wissen wollen. Yael Adler ist niedergelassene Hautärztin und Dermatologin. Sie ist als TV-Hautärztin bei Fernsehsendern zu sehen. Eintritt: 8 Euro.Sulzbach-RosenbergKatharina v. Bora - Nonne, Ehefrau, Unternehmerin: Christuskirche, Neustadt 3; Mittwoch, 22. Februar, 09 bis 13 Uhr. Dr. Andrea König über den Dekanatsfrauentag zum Reformationsjubiläum. Infos: ebw-amberg.de.Blues/Jazz/RockSulzbach-RosenbergLoco Motion: Musikkneipe "Gestern", Hauptstraße 51; Samstag, 18. Februar, 20.30 Uhr. Soul, Funk, R&B , moderner Bluesrock und Mainstream. Einlass ab 19 Uhr. Eintritt: 5 Euro.VohenstraußCharmebereich: "Carpe Diem", Freitag, 10. März, 20 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf im "Carpe Diem".WeidenFusion X: Bistrot Paris, Sebastianstraße 2; Freitag, 17. Februar, 20 Uhr. Mixtur aus Rock, Funk und Jazz. Karten: www.nt-ticket.de. Dr. Woo's Rock'n'Roll Circus: "Salute-Club", Weingasse 5; Freitag, 17. Februar, 21 Uhr. Songs von AC/DC, Judas Priest, Quee", Deep Purple oder den Foo Fighthers. Eintritt: 10 Euro.Wernberg-KöblitzBierfilzlrocker: Musik-Café "B14", Nürnberger Straße 10; Freitag, 17. Februar, 20 Uhr. Die Bierfilzlrocker haben ihren ganz eigenen Stil geschaffen: Bayrischer Crossover.SchlagerEbermannsdorfHausball mit "Hula Hoop": Berggasthof, Bergstraße 30; Samstag, 18. Februar, 20 Uhr. Schlagerjuwelen der 50er und 60er Jahre. Eintritt: 5 Euro.Volksmusik & FolkWernberg-Köblitz"Le Coeur fait Boum!" (Das Herz macht Boum!): Kaffee-Rösterei Leo Bäumler, Kirchgasse 5; Samstag, 18. Februar, 19 Uhr. Alexandre Zindel, Volkszithersänger, mit Musik von Irish Folk über Chanson, von Amerika bis Deutschland. Eintritt: 10 Euro, Karten bei allen NT-Ticket-VVK-Stellen und über www.nt-ticket.de. Reservierungen unter (0170) 5 84 82 74.NachtschwärmerVohenstraußMAD-Beach-Party: Stadthalle, Neuwirtshauser Weg 11; Freitag, 17. Februar, 21 Uhr. Mit den MAD KINGZ".KabarettSulzbach-RosenbergDAS EICH mit neuem Programm "Jetzt Eicht's!": Historische Druckerei Seidel, Luitpoldplatz 4; Freitag, 24. Februar, 20 Uhr.SchauspielAmberg25. Amberger Schultheatertage: Stadttheater, Schrannenplatz 8; Freitag, 17. Februar, 19.30 Uhr. Auftaktveranstaltung mit Szenenausschnitten aller Schulspielgruppen.WeidenAltweiberfrühling: Regionalbibliothek, Scheibenstraße 7; Freitag, 17. Februar, 20 Uhr. LTO-Komödie. Samstag, 18. Februar, 20 Uhr. Weitere Termine am Donnerstag, 23. Februar, Freitag, 24. Februar, jeweils 20 Uhr.