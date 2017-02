Kultur Sulzbach-Rosenberg

22.02.2017

11

0 22.02.201711

Am Freitag, 10. März , ist sie ab 20 Uhr in der Historischen Druckerei Seidel in Sulzbach-Rosenberg zu hören. Die vier Musiker kommen aus der bayrischen Musiktradition, musizieren kammermusikalisch-intim und kreieren einen unverwechselbar-sympathischen Crossover-Sound zwischen Tradition und Moderne. Bestimmt vom Klang der Harfe spielen sie mit den Grenzen der Musikstile. Eberwein lässt die tänzerische Polka mit verspieltem Jazz oder melancholischem Klezmer verschmelzen. Duftige Walzer und rhythmische Zwiefache erfahren durch Improvisationen eine Verjüngungskur. Dazwischen wird gesungen: Lustige Gstanzl und Vierzeiler erklingen, aktuelle Geschichten werden zu Couplets und Chansons. Karten gibt es bei allen NT-Ticket-Vorverkaufsstellen sowie auf www.nt-ticket.de . Bild: Peter Litvai