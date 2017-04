Kultur Sulzbach-Rosenberg

20.04.2017

4

0 20.04.2017

Eine Großstadt in Afrika: Wer hierher kommt, hat das Ziel, Geld zu machen - egal wie. Das "Tram 83" ist der einzige Nachtclub dieser Stadt. Und so heißt auch der erste Roman von Fiston Mwanza Mujila. Am Donnerstag, 27. April, liest er um 19.30 Uhr auf Einladung der Buchhandlung Volkert im Literaturhaus Oberpfalz. Musikalisch begleitet ihn Patrick Dunst.

Der im Kongo geborene und in Graz lebende Autor lässt im "Tram 83" Verlierer und Gewinner, Profiteure und Prostituierte, Ex-Kindersoldaten und Studenten aufeinander treffen. Auch zwei ungleiche Freunde sehen sich dort wieder: Lucien, der Schriftsteller, findet auf der Flucht vor Erpressung und Zensur Schutz bei Requiem, der sich durch das Leben gaunert.Der Eintritt zu dieser Lesung kostet zehn Euro. Karten sind zuzüglich Vorverkaufsgebühr bei NT-Ticket erhältlich.