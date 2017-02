Kultur Sulzbach-Rosenberg

24.02.2017

Auch heuer hat der Gospelchor Voices of Joy seine Probenarbeit mit einem Wochenende im Tagungshaus Spindlhof in Regenstauf begonnen. Der musikalische Bogen spannte sich von klassischem Gospel ("Didn't it Rain") über melancholische Spirituals ("Steal Away to Jesus") bis hin zu Pop-Songs ("One Moment in Time").

Ein Höhepunkt des Programms im Jahr des Reformationsjubiläums ist "A Mighty Fortress"; eine fetzige und dramatische Gospeladaption des Luther-Liedes "Ein feste Burg". Sein kämpferischer Geist wird hier aktualisiert und neu belebt.Neben der Musik kam auch die Geselligkeit nicht zu kurz. Am Abend wurde in großer Runde gespielt und gesungen. "Ihr seid ja locker drauf", sagte ein Mitglied einer anderen Gruppe fast ein wenig neidisch. Sogar für einen Spaziergang am Regen im herrlichsten Sonnenschein blieb noch Zeit.Der Gospelchor "Voices of Joy" freut sich immer über neue Sänger. Chorerfahrung ist nicht erforderlich - Lust auf Singen reicht. Die Proben beginnen jeden Donnerstag um 19.30 Uhr im evangelischen Gemeindezentrum, Pfarrgasse 5, in Sulzbach-Rosenberg.