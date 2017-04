Gruppe 81 bekommt in ihrer Galerie in der Frühlingstraße Besuch der SPD

Kultur Sulzbach-Rosenberg

07.04.2017

"Kunst belebt. Nicht nur das Denken, sondern auch die Stadt", stand im Juni 2016 in der SRZ zur Eröffnung der Galerie der Gruppe 81 zu lesen. Genau dort griff der Fraktionsvorsitzende der SPD im Stadtrat, Achim Bender, das Zitat auf. Angeregt wurde der Besuch von Altbürgermeister Gerd Geismann, um den Bekanntheitsgrad der Galerie und die Besucherzahlen weiter zu steigern.

Die Gruppe 81 ist ein loser Zusammenschluss von Kunstschaffenden aus Sulzbach-Rosenberg und Umgebung. Aktuell gehören ihr ein Dutzend Bildhauer, Maler und Grafiker an. Gegründet hat sich die Gruppe, wie ihr Name vermuten lässt, 1981.Die Künstler stellten ihre Werke früher überwiegend im Literaturarchiv und seit einigen Jahren auch im Seidel-Saal aus. 2015 kam Hans Wuttig auf die Idee, sich gemeinsam auf die Suche nach Räumen für eine dauerhafte Galerie zu machen. In der Frühlingsstraße 10 wurde die Gruppe fündig und füllte damit nach 37 Jahren einen tristen Leerstand.Renoviert haben die Künstler in Eigenregie. Heraus kam ein großzügiger Ausstellungsraum mit professioneller Beleuchtung für die Exponate. Zum Altstadtfest im Juni 2016 wurde die Galerie eröffnet. 2016 feierte man auch das 35-jährige Bestehen der Gruppe 81. Gut besucht sind die Vernissagen. Ansonsten ist eher nicht bekannt, dass in der Galerie auch Kunst gekauft werden kann. Geöffnet hat sie jeden Samstag von 13 bis 17 Uhr. Die nächste Vernissage mit Werken von Roman Friedrich steht heute um 19 Uhr an - Motto: "Schwarz, eine Farbe der Kunst".Die Führung durch die Galerie für die Besucher von der SPD übernahm Roman Friedrich. Sein Gebiet sind Grafiken und Gemälde. Er schenkte der Stadt Sulzbach-Rosenberg 2003 eine Trilogie aus seinen Werken. Sie ist im Rathaus zu begutachten.