Kultur Sulzbach-Rosenberg

05.01.2017

1

0 05.01.2017

Bernd Regenauers Harald Nützel ist wieder da - bäggindaun, zurück in der Stadt. Zehn Jahre war er als Reiseleiter für Busunternehmen unterwegs und führte Touristengruppen quer durch Europa. Doch zerrieben zwischen Verkaufsveranstaltungen, Reklamationen und Übersetzungsfehlern plagte ihn das Heimweh. Nur zu gerne folgt er deshalb dem Ruf des bayerischen Heimatministeriums in Nürnberg, das ihn jetzt als kompetente Fachkraft in seine Dienste nimmt. Ob und wie er das meistert, ist am Freitag, 27. Januar , um 20 Uhr in der Historischen Druckerei Seidel in Sulzbach-Rosenberg zu erleben. Karten für "Bäggindaun" gibt es bei allen NT-Ticket-Vorverkaufsstellen sowie auf www.nt-ticket.de. Bild: hfz