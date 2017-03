Kultur Sulzbach-Rosenberg

05.03.2017

05.03.2017

Battle of the Books ("Schlacht der Bücher") - so der provokante Titel des englischsprachigen Literaturwettbewerbs des Deutsch-Amerikanischen-Instituts Nürnberg. Unter der Schirmherrschaft von Oberbürgermeister Ulrich Maly kämpften jetzt 21 Schulen aus ganz Bayern im Heilig-Geist-Saal in Nürnberg um den Sieg, darunter auch das Team des HCA-Gymnasiums Sulzbach-Rosenberg.

Der Ablauf des Wettbewerbs ist friedlicher, als der Titel es vielleicht vermuten lässt. Die Teilnehmer lesen im Vorfeld zehn Romane der US-amerikanischen Literatur und stellen ihr Wissen dann im Wettstreit unter Beweis. Bei der Auswahl der Bücher achtet das DAI auf eine Bandbreite an verschiedenen Genres und Autoren.Auf der Leseliste standen in diesem Jahr Klassiker der amerikanischen Literatur (To Kill a Mockingbird), zeitgenössische Romane (The Help), aber z.B. auch eine Graphic Novel (Diary of a Wimpy Kid).In zwei Vorrunden spielten die neun Schülerinnen und Schüler des HCA-Gymnasiums im direkten "Battle" gegen jeweils zwei andere Mannschaften. Zu jedem Buch wurden dabei drei Fragen mit unterschiedlicher Punktzahl gestellt. Für die Beantwortung war nicht nur Wissen, sondern auch Schnelligkeit gefragt, denn zuerst musste ein Buzzer gedrückt werden. Das HCA-Team konnte Punkte sammeln, verpasste jedoch den Einzug in die Finalrunde.Alle Teilnehmer erhielten vom Veranstalter T-Shirts und wurden mit einer Urkunde ausgezeichnet.