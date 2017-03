Kultur Sulzbach-Rosenberg

12.03.2017

Elija Avital ist für manche in Amberg und Umgebung kein Unbekannter. Der jüdischer Künstler aus Berlin, 1986 in Haifa/Israel geboren, gastierte wiederholt in der Region und begeisterte das Publikum mit gefühlvoll gesungenen hebräischen Liedern, sich selbst auf seinem Akkordeon und seiner Trommel begleitend, dazu Geschichten aus dem Alten Testament frei und packend erzählend.

Im Rahmen der diesjährigen "Internationalen Wochen gegen Rassismus" kommt er wieder und singt zeitgenössische israelische Chansons und Balladen, die er ins Deutsche übersetzt und auf seinen Instrumenten begleitet. Diese stellt er inhaltlich und musikalisch in Beziehung zu kurzen Geschichten,die er auf Deutsch frei erzählt. Die Lieder besingen die Wege und Umwege der Liebe und Sehnsucht, Angst und Hoffnung, des unsteten Suchens durch Licht und Schatten hindurch, inmitten von um sich greifender Verunsicherung, Hass und Gewalt, damit Themen, die derzeit die Gemüter bewegen.Die Veranstaltung findet statt am Sonntag, 26. März, um 19 Uhr in der ehemaligen Synagoge, Synagogenstraße 9, in Sulzbach-Rosenberg. Veranstalter sind das Evangelische Bildungswerk in Amberg, die Katholische Erwachsenenbildung Amberg-Sulzbach, die VHS des Landkreises, in Kooperation mit der Stadt Sulzbach-Rosenberg. Der Eintritt beträgt 10 Euro im Vorverkauf (EBW, KEB Amberg-Sulzbach, Buchhandlungen Dorner und Volkert), an der Abendkasse 11 EuroDie Veranstaltung steht im Zusammenhang der diesjährigen "Internationalen Wochen gegen Rassismus", die vom 13. bis 26. März läuft.