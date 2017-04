Kultur Sulzbach-Rosenberg

11.04.2017

Das gab es zu allen Zeiten: Kinder, fünf oder sechs Monate nach der Hochzeit geboren; Mädchen, die "ins Unglück gebracht" wurden, aber auch "Helden" wie den von Schönlind, der französische Soldaten lammfromm werden ließ. Festgehalten in Kirchbüchern und Registern, erwecken Ahnenforscher ihre Geschichten zum Leben.

"Kann süchtig machen"

Fledermausende Beutelratte

Kinder der Liebe

Eberhardsbühl. Die Winter-Veranstaltungsreihe auf dem Goglhof endete mit zwei Gästen aus Hahnbach, dem Ortsheimatpfleger Ludwig Graf und der Märchenerzählerin Margarete Mildner. Der eine erforscht das Leben in den vergangenen Jahrhunderten am Beispiel seiner eigenen Vorfahren, die andere taucht ein in die Märchen- und Sagenwelt der Gebrüder Grimm oder Franz Xaver Schönwerths. Beides passt zusammen und beides passt auf den Goglhof.Mit "Donald Trumps Opa war ein Bayer" erlaubt sich Ludwig Graf, eine Recherche der besonderen Art wiederzugeben, um dann in der bayerischen Heimat und im besonderen im Landkreis zu bleiben. Schon als jungen Mann hat ihn die Forscherleidenschaft gepackt. Er ist Gründungsmitglied der Gesellschaft für Familienforschung in der Oberpfalz. Heute warnt er seine Zuhörer: "Familienforschung kann süchtig machen."Zum Fach gehören zum Beispiel Familiennamen, Zahlungsmittel und Maße früherer Jahrhunderte, was die Goglhof-Gemeinde zum Singen inspiriert. "Ein Heller und ein Batzen", mit Gitarre und Flöte begleitet von Hermann Gnahn und Helma Koch.Graf stöbert in Kirchenbüchern und Registern, verbringt Tage im Staatsarchiv Amberg, füllt seinen Computer mit Daten und Namen, hält Dinge fest, die nicht vergessen werden sollen. Dass 1862 der Pfarrer im Hochzeitsbuch in Schlicht eine Anna Maria Graf als "das schönste Mädchen in der Pfarrei mit einem Heiratsgut von 200 Gulden" eingetragen hat, dass Weiß Johann, Schlossermeister und Bauer, und Huber Therese 1896 geheiratet haben und 18 Kinder bekamen, dass es Fünf- oder Sechs-Monats-Kinder fast in jeder Familie einmal gegeben hat und uneheliche Kinder lange Zeit als Kinder zweiter Klasse behandelt wurden: All das hat der Heimatforscher herausgefunden und dokumentiert.Ergänzt werden seine Forschungsergebnisse an diesem Abend von weiteren Experten. Kreisheimatpfleger Dieter Dörner und Hermann Gnahn, der Vorsitzende des Goglhof-Freundeskreises, können eigene Erfahrungen mit alten Büchern und Registern beitragen.Über seine Vorfahren, die Graf, die Huber und mütterlicherseits die Kohlhüter, die Ortschaften Oberweißenbach und Reisach, die Sage von Johann Georg Graf, der 1718 Kisten mit Gold gefunden haben soll, erzählt der Ortsheimatpfleger. Er vermutet, dass Männer mit dem Namen Graf Finanzminister von Fürsten gewesen sein könnten, weiß aber auch, dass es "Grafen" im 18. Jahrhundert überall im Birgland gegeben hat."Er hat mich übersprungen", beklagt sich die Märchenerzählerin Margarete Mildner, weil Ludwig Graf in der Begeisterung über sein Thema fast nicht zu stoppen war. Aber dann, als sie mit ihrem klitzekleinen Saiteninstrument überleitet zu ihren Märchen, gilt ihr die ganze Aufmerksamkeit im Goglhof. Die Geschichte von der Beutelratte, die sich "fledermausen" wollte, das Schönwerth-Märchen von der Vergebung unter dem blühenden Apfelbaum, dem Mädchen, das ein verfolgtes Wiesel mit Eiern füttert und vor allem die Story von der kleinen Geldmühle, die einem gierigen Geizhals zum Verhängnis wird: Sie erzählt, sie spielt, sie weist auf aktuelle Bezüge hin.Danke sagt Hermann Gnahn beiden Protagonisten für einen Abend mit viel Lehrreichem und ebenso viel Leichtem, für die Geschichten von Familien und Orten und der jeweiligen Zeit. Auch in seiner Familie, das weiß er, gab es ein "Kind der Liebe". Zum Glück, denn "sonst gäbe es mich nicht".