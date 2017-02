Kultur Sulzbach-Rosenberg

06.02.2017

Traditionen verschwinden, Bräuche verändern sich. Ein Blick zurück in längst vergangene Zeiten ist deshalb interessant und unterhaltsam. Jedenfalls wenn Josef Schmaußer davon erzählt und die alte Stube des Goglhofes die passende Atmosphäre bietet.

Sehnsucht nach Licht

Im Internet Helma Koch, Schriftführerin des Vereins der Freunde des Goglhofes, wies, in Vertretung des erkrankten Vorsitzenden Hermann Gnahn, darauf hin, dass ab sofort alle Goglhof-Termine auf der Homepage des Vereins (www.freilandmuseum-goglhof.de) zu finden sind. Am Freitag, 17. Februar, erzählt Hans Pirner aus Bernricht Geschichten und Gedichte in Mundart, und am Freitag, 17. März, spricht Grete Pickel über Bräuche zwischen Heilige-Drei-Könige und Ostern. (hka)

Eberhardsbühl. (hka) Gestürmt und geschneit hat es nicht an Mariä Lichtmess. Nach alter Bauernregel - wenn diese in Zeiten des Klimawandels noch Gültigkeit hat - dürfte das Frühjahr dann noch weit entfernt sein. Dass aber an diesem Datum der Tag "um a ganze Stund" länger ist, das lässt sich nicht bestreiten. Josef Schmaußer, Lehrer, Heimatpfleger und Brauchtumsforscher aus Hohenkemnath, gestaltete wieder einmal einen Heimatabend auf dem Goglhof, unterstützt vom Duo Hans Dittrich und Sepp Ertl mit bodenständiger Musik und Volksliedern."Weii as Leb'n so spült" betitelte Schmaußer seine erlebten und gesammelten Geschichten über das bäuerliche Leben um die Lichtmess-Zeit, gab einen farbigen Einblick in das frühere dörfliche Leben, erklärte alte Dialekt-Ausdrücke, befragte die große Schar seiner Zuhörer und ließ sie von eigenen Erinnerungen erzählen. Da kamen die einst so wichtigen Namenstage ins Spiel, vom heiligen Antonius, dem "Patron der Schlamperer", vom Vinzenz, dem Heiligen der Holzrücker und von Sebastian, der teilweise auch heute noch in Prozessionen durch Oberpfälzer Dörfer getragen wird. Vor allem aber Mariä Lichtmess schilderte er als den besonderen Tag, an dem in den Kirchen die Kerzen und Wachsstöckln geweiht wurden, die Bauern ihren Futtervorrat überprüften, die Hühner wieder begannen, Eier zu legen und Knechte und Mägde sich neu verdingten oder den Dienstherrn wechselten.Die Stallarbeit bei Öl- oder Karbidlampen zu verrichten war nicht leicht. "Kein Wunder", so Schmaußer, "dass die Sehnsucht der Menschen nach Sonne und Licht damals viel größer war als heute". So war Mariä Lichtmess bis zum Jahre 1912 noch gesetzlicher Feiertag. An den sogenannten "Schlenkerltagen" rund um diesen Termin herum hatten die Dienstboten Freizeit, durften sich vergnügen und auch nach dem anderen Geschlecht umschauen. In den Stuben gab es lustige Spiele wie "Hanserl häi" oder "Häi Nachbar, pfeift däi Amserl nu?", durch die die Geschlechter sich näherkommen konnten.Etliche von seinen Geschichten hat Josef Schmaußer, der "letzte Hüitabou" in seinem Dorf, noch selbst erlebt, viele andere hat er gehört, sich erzählen lassen, aufgeschrieben. Die alte Frau, die 50 Jahre auf dem Michlbauernhof in Stockau Magd war, hat ihm von der keineswegs immer "guten alten Zeit" berichtet, sein Vater ihn ermahnt, die 15-Watt-Glühbirnen nicht unnötig brennen zu lassen, und seine Frau war nicht gerade begeistert, als er den alten Brauch wieder aufleben lassen wollte, der Liebsten an Mariä Lichtmess ein Wachsstöckl ins Bett zu legen.Nicht einmal an diesem schönen Abend auf dem Goglhof schaute Josef Schmaußer mit Spott oder Überheblichkeit zurück auf Sitten und Gebräuche dieser vergangenen Zeit. Im Gegenteil.Die Erinnerungen daran und das Forschen danach sind ihm pure Freude, die er versucht, an seine zehnjährigen Schüler weiterzugeben und auch an seine Zuhörer in der Goglhof-Stube. Diese wurden besonders munter, als es um Mundartausdrücke geht. Da kamen die Häppala, Ziewala, Wiewala und Mockala ins Spiel, das Goißlschnüaerl, die Stoana oder Stoina, der Mistkral und der Dud, den man heute Pate nennt, zur Sprache."Sie haben Freude in unsere Herzen gebracht" dankte die Goglhof-Hausherrin Margarete Jäkel dem Brauchtumsforscher, ebenso aber den beiden Musikanten. Hans Dittrich mit seinem Akkordeon und Josef Ertl mit Klarinette und Posaune, die die alten Volkslieder der Goglhof-Besucher begleiteten, selber sangen und mit böhmischer Musik Stimmung in der alten Stube machten.