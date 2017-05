Kultur Sulzbach-Rosenberg

Mit seinem mittlerweile dritten Bühnenprogramm "Wie im Himmel" ist Helmut A. Binser anlässlich des Sulzbacher Feuerwehrjubiläums zu Gast und man darf sich auf viele Geschichten und Lieder des gemütlichen Waidlers freuen. Binser ist ein bayerisches Original: lebenslustig, humorvoll und zünftig, sein Bühnenauftritt so lässig und selbstverständlich als hätte er nie etwas anderes gemacht. Mit seinem Programm "Wie im Himmel" bespielt er momentan spitzbübisch und voller Leidenschaft die Kabarett- und Wirtshausbühnen Bayerns und Österreichs. Am Freitag, 30. Juni, gastiert er um 20 Uhr (Einlass: 18 Uhr)in der Fahrzeughalle der Feuerwehr Sulzbach (Bayreuther Straße 20 c, Sulzbach-Rosenberg). Karten gibt's bei der "Amberger Zeitung", bei "Der neue Tag" in Weiden, bei der "Sulzbach-Rosenberger Zeitung", auf www.nt-ticket.de sowie bei allen NT-Ticket-Vorverkaufsstellen. Bild: exb