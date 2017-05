Kultur Sulzbach-Rosenberg

11.05.2017

11.05.2017

Es kommt einer regelrechten Sogwirkung gleich, was sich durch das Angebot an Festivitäten in der Herzogstadt abspielt. Tausende von Besuchern strömen in die Altstadt, Urlauber richten ihren Aufenthalt nach den Veranstaltungen aus und die Gastronomen freuen sich über volle Häuser. Auf der Suche nach der Ursache landete die SRZ in der Kulturwerkstatt im Rathaus.

Die Beliebtheit der Feste und Feiern scheint in Sulzbach-Rosenberg ungebrochen. Von allen Seiten werden positive Zahlen vermeldet, Anfragen in der Tourist-Information gibt es unaufhörlich und der kleine Festkalender des Wirtschafts- und Kulturforums pro Su-Ro wird den Geschäftsinhabern förmlich aus der Hand gerissen. Kulturamtsleiter Fred Tischler und seine Mitarbeiterin Kerstin König bewerteten diese Entwicklungen bei einem Pressegespräch.Fred Tischler: Ja, durchaus. Das Frühlingsfest erlebt heuer seine 64. Auflage, da darf man ruhig von einer langen Tradition mit starker Außenwirkung sprechen. Sicher hat es nicht den Stellenwert eines Altstadt- oder Annabergfestes, aber für ein bestimmtes Klientel und vor allem auch für Kinder und Jugendliche gehört die Dult einfach dazu. Das soll auch in Zukunft so bleiben, dafür setzen wir uns ein, auch wenn schon manchmal der Abgesang auf das Frühlingsfest angestimmt wurde.Kerstin König: Ja, die Programmgestaltung bleibt unverändert, es gibt einen neuen Flyer und auch andere Plakate. Der Festzug wird wieder mit Musik und den Vereinen der Stadt gestaltet, der Tag der Betriebe wird das Zugpferd am Mittwoch, 24. Mai, sein, zwei Ruhetage gibt es wieder, aber leider keinen Boxkampf, da der Club für einen derartigen Wettbewerb nicht genügend Sportler stellen kann.Tischler: Die Rosenberger haben durch dieses Fest, das heuer am 3. und 4. Juni schon zum 14. Mal ausgerichtet wird, im positiven Sinne in ein Wespennest gestochen. Die Akzeptanz ist überwältigend, das kulturelle und kulinarische Angebot erstklassig und das Ambiente an der historischen Kurzmühle einzigartig. Es scheint fast so, als ob die Rosenberger auf so eine Veranstaltung gewartet hätten, mit der Kirwa sind sie also längst nicht ausgelastet (lacht).König: Es dürfte annähernd so sein, dass an jedem einzelnen Tag des Altstadtfestes bis zu 10 000 Besucher die Feiermeile zwischen Stadtturm und Pamlerberg bevölkern. Ehemalige Sulzbach-Rosenberger kehren zu diesem Fest in ihre Heimatstadt zurück, Auswärtige buchen ihren Urlaub gezielt, um auch vom 23. bis 25. Juni hier mitfeiern zu können.Tischler: Wir haben lange an einem Konzept gebastelt, das beim Publikum ankommt. Die gute Mischung der Musikrichtungen, aber auch das kulinarische Angebot im Zusammenwirken mit den Wirten und Vereinen sind über die Jahre gesehen der beste Lockstoff. Das war auch im letzten Jahr beim 40. Jubiläum so, für dessen Gestaltung etwa mit Bier aus dem Brunnen, Verteilung der Herzen oder der Ausstellung im Rathaus-Foyer wir immens viel Lob erhalten haben. Das Altstadtfest ist übrigens die am meisten in der Tourist-Info im Rathaus nachgefragte Veranstaltung.König: Dafür gibt es natürlich keine Skala, aber anhand der konkreten Anfragen bei uns zu den einzelnen Festen, der geknackten 30 000er-Marke bei den Übernachtungen in den Hotel-Gasthöfen und den zahlreichen positiven Rückmeldungen gehen wir ganz stark von einer hohen Attraktivität Sulzbach-Rosenbergs aus, von der viele Menschen nicht genug kriegen können."Wir werden wegen unserer kulturellen Einrichtungen überregional wahrgenommen." Mit dieser Aussage unterstrich Stadtheimatpfleger Markus Lommer bei einer Stadtratssitzung die Werthaltigkeit von kulturellen Bemühungen, welche die Herzogstadt nach der Tristesse durch den Niedergang der Maxhütte zu neuer Blüte führten.Viele Gruppen - unter anderem aus ganz Deutschland, Österreich, Italien und während der SRIMF-Zeit auch aus Übersee - besuchen Sulzbach-Rosenberg gezielt wegen Synagoge, Seidel-Druckerei, Alte Hof-Apotheke, Rathaus, der Events auf der Hochofen-Plaza, Ausstellungen im Stadtmuseum oder der von Tausenden Besuchern geschätzten Feste und Kirwan im Jahreslauf.Dabei handelt es sich keineswegs um Selbstläufer. Hinter all diesen Errungenschaften steckt das Engagement und die Arbeit von Experten, Vereinen oder ehrenamtlichen Helfern. Viele Rädchen müssen ineinandergreifen, um letztlich die volle Außenwirkung zu entfalten. Die von Fred Tischler erwähnte Vervierfachung der Gema-Gebühren fürs Altstadtfest auf nunmehr 5100 Euro wirkt dagegen für ehrenamtliche Helfer wie eine Bestrafung.andreas.royer@oberpfalzmedien.de