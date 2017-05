Heute deutsch-französischer Markt 9.30 bis 16 Uhr am Luitpoldplatz

Amberg-Sulzbach. Der Landkreis feiert das 50-jährige Bestehen der Partnerschaft mit dem historischen Canton Maintenon. Einer der Höhepunkte ist heute der deutsch-französische Markt auf dem Luitpoldplatz, auf dem auch das Jubiläumsfestbier der Brauerei Fuchsbeck ausgeschenkt wird. Landrat Richard Reisinger und Bürgermeister Michael Göth werden heute pünktlich um 9.30 Uhr das erste Fass des Freundschaftstrunkes anzapfen und 30 Liter Freibier an die Besucher des Marktes ausschenken.

Zudem präsentieren sich die Briefmarkenfreunde Sulzbach-Rosenberg auf dem Luitpoldplatz. Sie haben das Jubiläum der Landkreispartnerschaft zum Anlass genommen, um diese auf den kleinen Marken in den Mittelpunkt zu rücken. Briefmarken mit passenden Motiven zum Jubiläum können Samstagvormittag ebenso gekauft werden wie Briefumschläge mit Außenmotiven der Schlösser in Maintenon, Theuern und Sulzbach-Rosenberg. Im Fokus steht außerdem ein Sonderstempel zum 50-jährigen Bestehen der Partnerschaft.Auch die Gäste aus Frankreich haben einen eigenen Stand und bieten dort Leckereien und Produkte aus ihrer Region an. Das Jubiläum steht unter dem Motto: "Gute Freunde für immer - de bons amis à jamais!"