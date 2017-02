Kultur Sulzbach-Rosenberg

Die Juden glauben, dass die Worte der Thora die Worte Gottes sind, die er vor 3000 Jahren Mose auf dem Berg Sinai verkündete. Wie durch ein Wunder blieb eine dieser Sulzbacher Schriftrollen aus dem Jahr 1792 erhalten. Jetzt kann sie restauriert werden. Rabbiner Izchak Rosengarten nahm diese Herausforderung aufgrund ihrer Einmaligkeit gerne an.

Große Herausforderung

Thora Für die Juden ist die Thora (hebräisch für Gebot, Weisung) das heiligste Buch. In ihr finden sich Gebote, die dazu anleiten, ein frommes Leben zu führen. Bei der Thora handelt es sich um eine handgeschriebene Rolle aus Pergament mit hebräischem Text der fünf Bücher Mose. Aus einer Thorarolle wird in jüdischen Gottesdiensten gelesen. Sie wird grundsätzlich per Hand von einem Sofer, einem speziell dafür ausgebildeten Schreiber, geschrieben. Eine Thora-Rolle gehört in jede Synagoge und wird im Thora- Schrein aufbewahrt. (oy)

Noch bevor der Experte den hohen Wert der alten Schrift und die außerordentliche kulturhistorische Bedeutung dieses wichtigen Fundes erläuterte, freute sich Rabbiner Dr. Elias Dray über ein vielköpfiges Publikum in der Synagoge. Wie er sagte, sei die Thorarolle ein Symbol für Licht und Schatten der Geschichte der Juden in Deutschland.Die Rolle habe Zeiten der Blüte der Emanzipation erlebt, aber auch die Schrecken der Naziherrschaft mitgemacht. "Die Rolle ist ein Symbol des Überlebens des jüdischen Volkes unter schwersten Voraussetzungen", so Dray. Der jüdische Geistliche der Israelitischen Kultusgemeinde Amberg hatte die im Jahr 1792/93 in Sulzbach geschriebene Thora-Rolle in der Synagoge der Vilsstadt wiederentdeckt.Geplant war zunächst deren Restaurierung, aber Experten in Israel bezifferten die Kosten dafür auf rund 50 000 Euro, was nicht zu schultern gewesen wäre. Zum Jahrestag des Pogroms in Amberg am 9. November 2016 informierte nun Abgeordnete Barbara Lanzinger , dass die wertvolle Schrift mit Bundesmitteln restauriert werden kann. Sie hatte sich in Berlin für die Rolle mit einer in Bayern und Deutschland einmaligen Vergangenheit mit Erfolg eingesetzt. Insgesamt könnten bis zu 45 000 Euro für die Restaurierung fließen. Elias Dray dankte Lanzinger beim Vortragsabend in der Synagoge am Donnerstag dafür ganz besonders.Im Anschluss erzählte Izchak Rosengarten, der mit seinem ebenfalls als Rabbiner tätigen Sohn Ahron aus Israel angereist war, über die Kunst, die Technik und den Beruf eines Thora-Schreibers. Als solcher ist er seit 40 Jahren tätig und führt ein Institut für das Verfassen und Restaurieren von heiligen Schriften. Zudem ist Izchak Rosengarten persönlicher Berater des größten Thora-Gelehrten in Israel, Rabbiner Ahron Leib Steinman aus Bnei Brak.Rosengarten ging zunächst auf die Materialien ein, die für eine neue Rolle gebraucht werden. Eine authentische Thorarolle ist ein Meisterwerk aus koscherer Tierhaut mit höchster Perfektion. Es besteht aus 62 Seiten Pergament, die den genauen Gesetzen entsprechend getrocknet, gegerbt, und geschabt worden sind. Eine handgeschriebene Thorarolle wird über Monate fertiggestellt. Ein Schriftexperte schreibt jeden Buchstaben nach den komplizierten Vorschriften sorgfältig mit einer Feder. Die Seiten werden dann mit Sehnen in eine Rolle zusammengenäht."Für uns kommt es einem Wunder gleich, diese Thorarolle restaurieren zu dürfen. Es ist eine große Herausforderung, auch aufgrund ihrer Geschichte und ihres Alters. Das Vorhaben bedeutet für uns wirklich eine außergewöhnliche Gelegenheit", unterstrich Izchak Rosengarten.Bei der Restaurierung wird das Pergament genau untersucht, gereinigt und seine feinen Haare wieder in eine gleiche Richtung gebracht. Danach müssen alle Buchstaben kunstvoll und vor allem fehlerlos nachgemalt werden. Ansonsten würde das gesamte Werk nicht mehr als koscher gelten. Dieser Prozess ist sehr aufwendig und nimmt oft mehr als ein Jahr in Anspruch. (Hintergrund)