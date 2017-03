Kultur Sulzbach-Rosenberg

08.03.2017

10

0 08.03.201710

(mma) "Sie werden lachen, es geht um den Tod" haben Christine Holzer und Simone Schmitt ihr Improvisationstheater benannt. Die beiden Tabu-Tanten präsentierten es jetzt im Capitol. Irmgard Huber begrüßte die vorwiegend weiblichen Gäste im Namen des Hospizvereins, der Katholischen Erwachsenenbildung und des Evangelischen Bildungswerks.

"Erster Besuch einer Hospizhelferin bei einer Sterbenden" eröffnete, nicht ganz wirklichkeitsfremd, einen Reigen von sieben Szenen. Streitende Erben und ein Stand-by-Beerdigungsinstitut zeigten dann, dass am Ende doch "alles gleich bleibt"."Was wohl Sterbende am meisten bereuen?" fragten sich die beiden Aschaffenburgerinnen und ließen eine "waschechte Aschebercha" Putzfrau in deren Dialekt antworten. Als nämlich diese Heddwich begriff, dass sie "nimma vadoppele kun", glaubte sie zuerst, alles nachholen zu müssen, was sie noch nie getan hatte. Doch bald verstand sie in ihrer "Ower-Leif-Grise", dass "in jedem Aachabligg alles drin is!"Die schwierige Life-Work-Balance führte eine Wedding-Funeral-Planerin dahin, auch die letzten Wünsche ihrer Kundschaft zu erfüllen - selbst wenn sie sich, nicht selten hinterlistig-boshaft, gegen den Nachbarn richteten.Im Pfarrhaus St. Marien kämpfte dann der Pfarrer schwer gegen eine neue Beerdigungsmusik, deren Repertoire von "Kalinka" (für Übersiedler aus Russland) über "Fuchs, du hast die Gans gestohlen" (für den Förster) nur bis "Hänschen klein" reichte. "Das Leben ist wie eine Cremetube", deren Form und Inhalt zum Nachdenken anrege und deren Inhalt helfen kann, "die Spuren der Tage" zu glätten, aber auch zu witzigen Pünktchen im Gesicht verleiten sollte, wurde eindringlich expliziert.Ein gesundes Karottensuppenessen mit "Präsenz" des toten, körperlosen Opas verband schließlich versöhnlich Oma und Enkel bei der Schlussszene. Zwei Aschebercha Biere gingen von den beiden Darstellerinnen an Thilo Hierstetter und Irmgard Huber zum Dank für ihre Unterstützung. Applaus dankte den Tabu-Tanten für einen gelungenen Abend.