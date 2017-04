Kultur Sulzbach-Rosenberg

Ganz klar eine Kulturhochburg!" Das ist die Einschätzung der Fachzeitschrift "Akkordeon-Magazin" über die Herzogstadt, und sie empfiehlt den Künstlern, dort aufzutreten.

Vorverkauf Das Internationale Akkordeon-Festival mit den fünf Solisten und den Begleitmusikerinnen startet am Dienstag, 23. Mai, um 20 Uhr im Capitol. Karten für dieses einmalige Kulturereignis gibt es bereits bei NT-Ticket und im Buchladen Volkert. (ge)

Impresario Georg Leugner-Gradl hat es nun tatsächlich geschafft, die "Akkordeonale 2017" bei ihrer Tournee durch Deutschland ins Capitol zu lotsen. Jetzt treten am Dienstag, 23. Mai, sechs Solisten auch gemeinsam auf und revidieren das Bild der "Knopf-Harmonie".Was ist schöner als ein Akkordeon? Fünf Akkordeons - und zwar auf der Akkordeonale. "2017 treffen bayerische Bandoneon-Grooves auf temperamentvollen Jazz aus La France, alte russische Volksweisen mit junger Seele begegnen den melodiösen Rhythmen Madagaskars, begleitet von atmosphärischem Folk aus Schottland mit Geige, Harfe und Gesang. Das Ganze wird zusammengewebt mit niederländischer Klangästhetik und einer Moderation, bei der man sich glatt ein eigenes Kabarett-Programm wünscht", verheißt der Werbetext.Servais Haanen ist der Schöpfer und Anstifter des Festivals. Im Mittelpunkt der Akkordeonale steht die Begegnung zwischen den Musikern im lebendigen Wechsel von Soli und Ensemblestücken. So verschieden die kulturellen Hintergründe und Persönlichkeiten sind, so unterschiedlich sind auch die Herangehensweisen und Stile der Musiker: Der eine ist hoch studiert mit klassischer Ausbildung, der andere hat sein Instrument von frühester Kindheit an ganz selbstverständlich innerhalb seiner Kultur erlernt. Die einzige wirklich gemeinsame Sprache ist die Musik.Georg Leugner-Gradl vom Steinlinger Balg und dem Kultopf hat das Internationale Akkordeon-Festival für Sulzbach-Rosenberg interessiert. Er erwartet einen einmaligen Abend mit den Musikern. Wer sind nun diese Virtuosen, die über zwei Monate fast jeden Tag auf den Bühnen Deutschlands in den kultigsten Sälen spielen?Stefan Straubinger (Deutschland): Er hat die bayerische Volksmusik praktisch mit der Muttermilch aufgesogen, beschäftigt sich mit den verschiedensten Stilrichtungen - mit traditioneller Musik aus Bayern, Österreich, dem Balkan und dem Orient sowie mit Schrammelmusik, Bordun-, Mittelalter- und Renaissancemusik, Funk, Rock, Latin und Jazz. Stefans Hauptinstrument ist das Bandoneon, doch darüber hinaus ist er Multi-Instrumentalist.Alevtina Nikitina (Russland): Sie kommt aus dem Nordwesten Russlands, aus Pskov an der Grenze zu Estland. Akkordeon spielt sie seit ihrem achten Lebensjahr. Alevtina hat ihr Studium in Sankt Petersburg am Rimsky-Korsakov-Konservatorium erst 2014 abgeschlossen, aber bereits an vielen nationalen und internationalen Akkordeonwettbewerben teilgenommen, wo sie diverse erste Preise abräumte. Ihr Instrument ist das Bajan, die osteuropäische Variante des chromatischen Knopfakkordeons. Am meisten liebt sie die russische Volksmusik und Klassik.Laurent Derache (Frankreich): Mit sieben Jahren hat der Franzose mit dem Spielen angefangen. Seine Ausbildung als Akkordeonist führte ihn durch zahlreiche Konservatorien und Akademien. Er begleitete diverse Chansonniers, spielt viel für Theater und in verschiedensten Ensembles, aber seine große Liebe gehört seinem eigenen Trio. Musikalische Inspirationen fand er unter anderem bei Keith Jarrett, Chick Corea, Miles Davis, Dire Straits, Supertramp aber auch bei Bach und Ravel.Rinah Rakotovao (Madagaskar): Seine ersten Instrumente waren der Kabôsy, eine kastenförmige Gitarre, und Perkussion. Erst mit 23 Jahren entdeckte Rinah das Akkordeon für sich, ein Instrument, das von den französischen Besatzern eingeschleppt wurde und viele madagassische Instrumente verdrängte. Als Autodidakt spielt Rinah die traditionelle Betsileo (Musik mit Ursprung in Südostasien) und madagassische Volksmusik (ein Mischmasch aus allem, was mal auf der Insel vorbeigeschaut hat).Servais Haanen (Niederlande): Als musikalischer Querdenker ist Servais Haanen Drahtzieher und Organisator der Akkordeonale. Er komponiert und arrangiert die Ensemble-Stücke des Festivals und führt durchs Programm. Seine mit knochentrockenem Humor gespickten Moderationen haben bereits Kultstatus.Schon lange arbeitet Servais daran, die Grenzen der Ziehharmonika zu sprengen und Elemente aus neuer Musik, Minimalstrukturen sowie andere ausgefallene Klänge zu integrieren. Neben seiner Dozententätigkeit für Akkordeon ist die Ensemblearbeit mit außergewöhnlicher bis unmöglicher Besetzung eine seiner liebsten Beschäftigungen.Das Duo Twelfth Day sind die Geigerin Catriona Price und die Harfenistin Esther Swift aus Schottland. Ihr Gesang klingt wie ein ätherisches Stimmgemälde. Catriona und Esther komponieren gemeinsam, wobei sie ihre Inspiration aus traditionellem Folk, klassischen Elementen, Pop und Minimal-Music schöpfen.Ein einmaliges Konzert-Ereignis also, das die Knopf-Instrumente bestens zur Geltung bringt. "Bandoneon, Bajan, Musette, Diatonische - alles ist dabei", verspricht Leugner-Gradl. Man sollte sich davon überzeugen.