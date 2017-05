Kultur Sulzbach-Rosenberg

12.05.2017

Von Anke Schäfer

Sulzbach-Rosenberg . Ein vor dem Scherbenhaufen seiner Existenz stehender Rhetorikprofessor lässt sich vom ganz großen Geld verführen: Mit seinem Romandebüt "Kraft" legte Schriftsteller Jonas Lüscher einen der Top-Titel des Frühjahrs vor. Warum die Kritik auch den Nachfolger der mehrfach preisgekrönten Novelle "Frühling der Barbaren" feiert, lässt sich am Donnerstag, 18. Mai, um 19.30 Uhr im Literaturhaus Oberpfalz live erleben. Moderiert wird der Abend von Thomas Geiger vom Literarischen Colloquium Berlin. Ein paar Fragen hat uns Jonas Lüscher schon vorab beantwortet:Jonas Lüscher: Die Idee zu "Kraft" entstand Anfang 2013, als ich für neun Monate als Gastwissenschaftler an der Stanford University zu Besuch im Silicon Valley war.Ja, gelegentlich schon, aber da muss er durch.Vielleicht nicht unmoralisch, aber etwas obszön und in der konkreten Fragestellung für reichlich vulgär.Ja, als Korrektiv zum gegenwärtigen quantitativen Überhang brauchen wir die Literatur. Ob sie allerdings bedeutend genug bleibt? Da bin ich mir nicht immer ganz sicher.Durchaus, aber im konkreten Moment des Schreibens, kann ich das ganz gut ausblenden.Ideen und auch zwei, drei Romananfänge.Gar nicht. Ich versuche, es einfach zu überstehen. Es ist ein ziemlich ungesundes Leben: Schweres Kneipenessen zu später Stunde, reichlich Alkohol, deprimierende Hotelzimmer, Frühstücksbuffet, viele Stunden im Zug. Aber für ein paar Monate geht das schon. Danach sitze ich ja wieder am Schreibtisch und gehe regelmäßig laufen.___Reservierungen und Informationen unter Telefon 09661/815959-0 oder info@literaturarchiv.de.