06.02.2017

"Schreib mir eine Thora", lautet der Titel eines Vortrags, den Rabbiner Isaak Rosengarten aus Israel am Donnerstag, 9. Februar, um 19 Uhr in der Synagoge hält. Dazu gibt es auch Neuigkeiten über die geplante Restaurierung der Sulzbacher Thorarolle von 1793 (wir berichteten).

Rosengarten erzählt über den Beruf eines Thora-Schreibers. Als solcher ist er seit 40 Jahren tätig und führt ein Institut für das Verfassen und Restaurieren von heiligen Schriften. Zudem ist Izchak Rosengarten persönlicher Berater des größten Thora-Gelehrten in Israel, Rabbiner Ahron Leib Steinman aus Bnei Brak.An diesem Tag besteht die letzte Möglichkeit, die seit 17. April 2016 in der Synagoge ausgestellte Thorarolle, die 1793 für Sulzbach geschrieben wurde, zu besichtigen. Rabbiner Rosengarten wird sie im Anschluss an seinen Vortrag zur Restaurierung nach Israel bringen. Nach ihrer Rückkehr von dort findet sie wieder in der Amberger jüdischen Kultusgemeinde Verwendung. Der Eintritt zum Vortrag ist frei.