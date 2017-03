Kultur Sulzbach-Rosenberg

14.03.2017

Gemeinschaftsgeist und ein abwechslungsreiches Programm kennzeichnen die Arbeit der Riglasbrünner. Und Kontinuität pflegt die Tischgesellschaft ebenso.

Neuwahlen Tischgesellschaft Riglasbrünner



Vorsitzender: Otto Windisch Stellvertreter: Michael Scherer



1. Kassier: Erwin Mutzbauer 2. Kassier: Hans Schönmann



1. Schriftführer: Klaus Maderer 2. Schriftführer: Klaus Zahn



Beisitzer: Hans Frieser, Thomas Mutzbauer, Felix Scherer, Hans Wolf und Manfred Haller



Revisoren: Heiner Bublitz und Werner Stief . (rlö)

Bei der Hauptversammlung im Vereinslokal Mutzbauer in Breitenbrunn bestätigten die Mitglieder die bewährte Führungsmannschaft, an der Spitze Vorsitzenden Otto Windisch. Fritz Winter wurde für 40-jährige Mitgliedschaft bei den Riglasbrünnern ausgezeichnet.In einem kurzen Grußwort würdigte Bürgermeister Michael Göth den guten Zusammenhalt innerhalb dieser Gemeinschaft, die freundschaftliche Zusammenarbeit mit den anderen Rosenberger Vereinen und die vielen geselligen Veranstaltungen im Jahreslauf wie etwa das beliebte sommerliche Gartenfest. Zur Unterstützung der Vereinsarbeit überreichte er Otto Windisch eine Spende.Der Vorsitzende eröffnete seinen Bericht mit einem umfassenden Dank an alle Mitglieder, seine Mitstreiter im Vorstand sowie an alle Sponsoren und Freunde der Tischgesellschaft, ebenso an die Wirtsfamilie Mutzbauer. Otto Windisch erinnerte an eine ereignisreiche Mehrtagefahrt ins Riesengebirge, die Winterwanderung zur Waldlust bei Holnstein und lud zum Besuch der Vereinsstammtische an jedem ersten Sonntag im Monat in Breitenbrunn ein. Die gemeinsame jährliche Terminabsprache mit anderen Vereinen zur Vermeidung von Terminüberschneidungen bewähre sich seit Jahren. Aktuell zählt die Tischgesellschaft Riglasbrünner 138 Mitglieder.Unter Leitung von Armin Rüger gingen die Neuwahlen zügig über die Bühne. Alle Vorstandsmitglieder machen weiter.In seiner Vorschau verwies Windisch auf die am Samstag, 20. Mai, geplante Halbtagesfahrt nach Riedenburg mit Besuch einer Falknerei und des Kristallmuseums, auf das Gartenfest am Sonntag, 18. Juni, und den Annabergfest-Besuch am Samstag, 22. Juli.In der Aussprache schlug Sebastian Sörgel als Sprecher der Kirwagemeinschaft Breitenbrunn vor, die Tradition der Breitenbrunner Kirwa künftig gemeinsam mit den Riglasbrünnern fortzuführen, nachdem das Gasthaus keinen Kirwabetrieb mehr plane. Dieses komplexe Thema bedürfe vor einer Entscheidung erst der intensiven Beratung in der Vorstandschaft, erklärte Vorsitzender Windisch nach kurzer Diskussion in der Mitgliederrunde.Mit dem traditionellen Vereinslied "Im schönsten Wiesengrunde" klang die Jahreshauptversammlung aus.