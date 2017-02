Kultur Sulzbach-Rosenberg

10.02.2017

"Jetzt Eicht's!" heißt das neue Programm: Frankens entspanntester Exportschlager ist wieder da. Das Eich holt zu seinem mittlerweile vierten abendfüllenden Rundumschlag aus.

Was macht der Mensch, wenn ihm langweilig ist? Ihm fällt nur noch Blödsinn ein. Anders sei es nicht zu erklären, dass Brüssels Sesselfurzer nun Doppelschlitztoaster verbieten, Eltern ihre Kinder "Herakles" nennen und einigen Zeitgenossen plötzlich die Geschlechter abschaffen wollen, da es diese ihren eigenen Forschungen zufolge eigentlich gar nicht gibt. Am Freitag, 24. Februar, um 20 Uhr steht das Eich mit komplett neuem Material auf den Bühnenbrettern der Druckerei Seidel in Sulzbach-Rosenberg: Ein Abend mit reichlich Liedern, Geschichten und skurrilen Aktionen - eben 100 Prozent Eich. Karten gibt's im Vorverkauf am Schalter der "Amberger Zeitung", bei "Der neue Tag" in Weiden, bei der "Sulzbach-Rosenberger Zeitung", im Internet auf www.nt-ticket.de sowie bei allen NT-Ticket-Vorverkaufsstellen.