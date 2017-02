Kultur Sulzbach-Rosenberg

Doppelt hält besser - und stärkt im Falle von "Jugend musiziert" die Sicherheit vor dem Wettbewerbsauftritt. Kein Wunder also, dass beim zweiten Vorbereitungs-Konzert der Städtischen Sing- und Musikschule (SMS) viele Teilnehmer gerne eine zweite Chance nutzten, ihr Programm vor Publikum durchzuspielen.

Noch einmal also "Bühne frei" für die neunjährige Zoe Leach, den gleichaltrigen Morten Hagel und die elfjährige Katharina Reichenborn (alle Klavier), die auch diese allerletzte Generalprobe mit Bravour meisterten. Mit der gesammelten Routine mehrerer Wettbewerbsteilnahmen und dem ersten Test am letzten Freitag im Rücken, schlossen zudem die zwölfjährige Klara Vogel mit Duettpartnerin Katrina Heckmann (Violine), der 14-jährige Maximilian Hauer, der 15-jährige Jakob Krusche (beide Klavier) sowie das Querflötenensemble mit der 17-jährigen Annette Knab und dem 15-jährigen Sebastian Schürfeld die heiße und anstrengende Vorbereitungsphase ab.Langweilen mussten sich aber auch die "Wiederholungstäter" im naturgemäß eher familiär besetzten Publikum nicht. Einige Premierenauftritte ließen aufhorchen und sorgten im dreistündigen Konzertablauf mit hohen Anforderungen ans Sitzfleisch der Zuhörer für Abwechslung und Schwung.Zu den Neuentdeckungen am Flügel zählten die neunjährige Indra Roßmann und ihre elfjährige Schwester Tara ebenso wie die zehnjährige Klara Krusche oder die 14-jährige Sarah Kiesel. Ein echtes Feuerwerk zündete der 13-jährige Schlagzeuger Ben Hartmann, den sein Talent schon bis zum Erfolg beim Bundeswettbewerb trug. Viel vorgenommen hat sich auch Katrina Heckmann, die sich Samstag gleich zwei Jurys präsentieren wird: Nach dem Auftritt im Violin-Duo mit Klara Vogel am Ensemble-Wettbewerbsort Pressath ist sie ein paar Stunden später als Sopranistin mit ihrem bei der Generalprobe vorgestellten klassischen Gesangsprogramm im Sulzbacher Schloss präsent. Schulleiter Steffen Weber zollte allen mutigen Teilnehmern großen Respekt. Jetzt bleibt nur noch das Warten auf den Regionalentscheid am Samstag.