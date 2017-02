Kultur Sulzbach-Rosenberg

24.02.2017

Flucht und Vertreibung sind täglich präsent - in den Nachrichten, aber auch durch die fremden Gesichter, denen man auf der Straße begegnet. Ursachen und Auswirkungen der Flüchtlingsströme auf der Welt waren das Thema einer Lesung mit der Jugend-Sachbuchautorin Christine Schulz-Reiss im Seidel-Saal.

Wissen zum Mitreden Die Reihe "Nachgefragt - Basiswissen zum Mitreden" erscheint im Loewe-Verlag und erklärt komplexe gesellschaftliche und politische Themen für Leser ab 12. Das neuste Buch in der Reihe heißt "Nachgefragt - Flucht und Integration" und stammt von Christine Schulz-Reiss. (gac)

"Ihr werdet unseren Staat und unser Leben in Zukunft bestimmen. Deswegen reden wir mit Euch über dieses aktuelle Problem", sagte Buchhändlerin Hannelore Mayr-Dorner zur Begrüßung der über 100 Realschüler, die den Seidel-Saal füllten. Sie stellte die Autorin vor. Schulz-Reiss ist Journalistin und schreibt seit einigen Jahren Sachbücher für Kinder und Jugendliche.Flucht und Vertreibung sind auch bei uns nichts Neues, trug die Autorin gleich zu Anfang vor. Zwischen Ende 1944 und 1947 wurden 14 Millionen Deutsche aus ihrer Heimat vertrieben. Sie kamen auch nach Bayern und waren da keineswegs willkommen. Manche Hetzer wollten sie nach Sibirien fortschaffen. Schulz-Reiss nannte die wichtigsten Herkunftsländer der heutigen Flüchtlinge in Deutschland (Syrien, Afghanistan, Eritrea, Kongo) und stellte kurz die furchtbaren Zustände in diesen Ländern dar. Krieg, Verfolgung und Armut in den Herkunftsländern sind häufig auf unsere Politik zurückzuführen - beispielsweise den subventionierten Export der Überschüsse aus der europäischen Landwirtschaft, der den Landwirten in Afrika die Existenzgrundlage nimmt.Leider nahm die Autorin die Aufmerksamkeit ihrer jugendlichen Zuhörer zu stark in Anspruch, so dass die anschließende Diskussion etwas zäh verlief. Aber zumindest auf die Frage nach Flüchtlingsschicksalen in der eigenen Familie konnten ein paar Schüler Auskunft geben.