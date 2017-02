Kultur Sulzbach-Rosenberg

Leicht soll sie daherkommen, freundlich und bunt. Seit gut einem Monat ist die neue Homepage des Jugendtreffs Hängematte scharf gestellt. Jetzt wurde sie im Beisein von Bürgermeister Michael Göth, Leiterin Cornelia Aschenbach und Webdesigner Peter Böhm vorgestellt. Unter der Adresse www.hängematte.rocks finden Interessierte alles Wichtige rund um den Jugendtreff.

Bei der Gestaltung ging es nicht um Standardisierung, sondern um eine konzeptionelle Anpassung an die Hängematte. Mit der Firma Regionalmarketing Böhm habe man dazu, wie auch schon bei den Internetauftritten der Stadt oder Sing- und Musikschule, wieder den richtigen Partner ins Boot geholt.Der neue Internetauftritt ist farbenprächtig, übersichtlich und vor allem klar strukturiert. Schnell finden sich Informationen zu Programm, Team, Einrichtung, Öffnungszeiten und diversen Chillout-Angeboten. Angesprochen werden die Nutzer auf den einzelnen Seiten übrigens in Dialektform, wie etwa "Schau hi & bleib dou". Und im Zuge dieser Angebotserweiterung unter dem Gesamteindruck des Hängematten-Neustarts, schafften die Verantwortlichen auch gleich Werbematerial in Form von Kugelschreibern, Schlüsselanhängern und bunten Postkarten mit Dialekt-Sprüchen an. "So bleibt man im Gespräch", waren sich alle Versammelten einig.Bürgermeister Michael Göth lobte den Web-Auftritt des Jugendtreffs und dankte für das Engagement der Leiterin, die schon in wenigen Monaten viel Positives bewirkt habe. "Die Hängematte kann sich zu Recht als Teil der ,Herzogstadt mit Flair' fühlen", so das Stadtoberhaupt.