Kultur Sulzbach-Rosenberg

24.05.2017

6

0 24.05.2017

Dass auch die Kleinen schon einiges können, bewies das Musik- und Kulturzentrum (MuK) erneut in der Jahnschule. Beim Zwergerlkonzert durften die "Kleinsten und Jüngsten des MuK", wie es im Programm hieß, zeigen, was sie bisher gelernt hatten.

MuK-Leiter Gerald Ludwig erklärte, für viele Kinder sei es der erste oder zweite Auftritt und die Nervosität entsprechend groß. Es gebe aber auch ein paar ältere Schüler des Rosenberger Musikinstituts, die schon zum dritten oder vierten Mal dabei sind. Denn mitmachen dürfe grundsätzlich jeder, der will, unabhängig von Alter, Können und bereits absolvierten Unterrichtsstunden. "Aufgeregt sind sie alle", die Eltern und Großeltern allerdings meistens sogar noch mehr als die Kinder.Beinahe so groß wie die Zahl der Teilnehmer war auch die Vielfalt der Instrumente. Von Klavier und Gitarre, über Schlagzeug, Querflöte und Keyboard bis zum Akkordeon war alles dabei. Anfänger und erfahrene Profis konnten überzeugen, allein oder auch im großen Flötenensemble. Die erst seit Oktober bestehende und damit jüngste MuK-Combo "The Black Band" sorgte schließlich mit "Knockin' on Heaven's Door" für einen würdigen Abschluss.Am Ende konnten nicht nur die Eltern, Verwandten und MuK-Lehrer stolz sein, sondern natürlich die Kinder selbst. Gerald Ludwig forderte die Zuhörer deshalb zum "größten Applaus, den es jemals in der Jahnschul-Aula gegeben hat" auf. Und den hatten sich die kleinen Musiker auch wirklich verdient.Alle Gitarrenfans sind am Samstag, 27. Mai, ins MuK zur "Indianer Suite" eingeladen, die Erzählung und Musik phantasievoll miteinander verbindet.