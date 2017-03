Kultur Sulzbach-Rosenberg

Wenn "Yosai" die Bühne betritt, gibt es keine klare Regeln, keine Absprachen oder Vereinbarungen über das, was passieren wird. So entstehen fließende Übergänge von fast schon zerbrechlichen Klanggebilden zu rockigen Riffs und todschönen Popsongs. Improvisation wird immer wieder abgelöst von klaren liedhaften Strukturen.

Komposition und absolute improvisatorische Freiheit sind die beiden Pole, zwischen denen sich die Musik von "Yosai" bewegt. Dieses Spannungsfeld erforscht das Quartett stets aufs Neue - jedesmal, wenn die vier Musiker die Bühne betreten. Am Mittwoch, 22. März, spielt die Band um 20 Uhr im Capitol-Theater in Sulzbach-Rosenberg. Karten: bei der "Amberger Zeitung", bei "Der neue Tag" in Weiden, bei der "Sulzbach-Rosenberger Zeitung", im Internet auf www.nt-ticket.de sowie allen NT-Ticket-Vorverkaufsstellen.